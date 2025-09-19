Рейтинг@Mail.ru
Швеция готова выделить 23,5 миллиарда долларов на строительство новых АЭС - РИА Новости, 19.09.2025
13:28 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/shvetsija-2042966526.html
Швеция готова выделить 23,5 миллиарда долларов на строительство новых АЭС
в мире
швеция
ульф кристерссон
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство Швеции готово предоставить компаниям кредит на 23,5 миллиарда долларов на строительство новых атомных реакторов, сообщает в пятницу телеканал SVT. "Двести двадцать миллиардов шведских крон (23,5 миллиарда долларов - ред.). Именно такую сумму правительство готово дать в кредит компаниям, которые хотят построить новые атомные реакторы", - говорится в сообщении. По данным телеканала, правительство также намерено выделить резерв на покрытие рисков в размере 290 миллиардов шведских крон (около 30 миллиардов долларов - ред.), чтобы гарантировать фактическое завершение проектов. Стоимость проектов станет известна после переговоров с компаниями, изъявившими желание построить реакторы. Ранее премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции.
в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство Швеции готово предоставить компаниям кредит на 23,5 миллиарда долларов на строительство новых атомных реакторов, сообщает в пятницу телеканал SVT.
"Двести двадцать миллиардов шведских крон (23,5 миллиарда долларов - ред.). Именно такую сумму правительство готово дать в кредит компаниям, которые хотят построить новые атомные реакторы", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, правительство также намерено выделить резерв на покрытие рисков в размере 290 миллиардов шведских крон (около 30 миллиардов долларов - ред.), чтобы гарантировать фактическое завершение проектов.
Стоимость проектов станет известна после переговоров с компаниями, изъявившими желание построить реакторы.
Ранее премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Швеции готовят продовольствие на случай войны или кризиса
17 сентября, 13:25
 
В миреШвецияУльф Кристерссон
 
 
