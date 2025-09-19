Швеция готова выделить 23,5 миллиарда долларов на строительство новых АЭС

https://ria.ru/20250919/shvetsija-2042966526.html
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство Швеции готово предоставить компаниям кредит на 23,5 миллиарда долларов на строительство новых атомных реакторов, сообщает в пятницу телеканал SVT. "Двести двадцать миллиардов шведских крон (23,5 миллиарда долларов - ред.). Именно такую сумму правительство готово дать в кредит компаниям, которые хотят построить новые атомные реакторы", - говорится в сообщении. По данным телеканала, правительство также намерено выделить резерв на покрытие рисков в размере 290 миллиардов шведских крон (около 30 миллиардов долларов - ред.), чтобы гарантировать фактическое завершение проектов. Стоимость проектов станет известна после переговоров с компаниями, изъявившими желание построить реакторы. Ранее премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявил, что новые малые модульные реакторы построят в районе АЭС "Рингхальс" в Швеции.
