https://ria.ru/20250919/shapsha-2043008427.html

Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области

Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области - РИА Новости, 19.09.2025

Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области

Переизбранный на второй срок Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:04:00+03:00

2025-09-19T16:04:00+03:00

2025-09-19T16:04:00+03:00

политика

калужская область

россия

владислав шапша

игорь щеголев

единая россия

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg

КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Переизбранный на второй срок Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. Трансляция инаугурации Шапши ведется на его странице в соцсети "ВКонтакте". Шапша принес присягу на верность народу, конституции РФ и уставу Калужской области. "Владислав Валерьевич Шапша вступил в должность губернатора Калужской области", - объявил ведущий церемонии. Шапша в своем выступлении подчеркнул, что воспринимает результаты голосования на выборах как "возможность и дальше укреплять благополучие родной земли". "Дальнейшая работа будет сосредоточена на выполнении задач, поставленных главой государства, направленных на повышение качества жизни граждан, в ней мы будем опираться на предложения, на пожелания, на наказы жителей, поступившие во время встреч и собранные штабами общественной поддержки. В основе всех решений будет внимание к нуждам и потребностям людей", - заявил губернатор. На церемонии выступил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев. "Уважаемый Владислав Валерьевич, уверен, что ваш опыт, искреннее желание развивать регион и делать его комфортным для людей позволят справиться со всеми проблемами и задачами. Не случайно предложенный вами предвыборный лозунг "Наша цель – лидерство области и благополучие граждан" получил живой отклик жителей региона", - сказал полпред. На прошедших 12-14 сентября выборах губернатора действующий глава региона Владислав Шапша, кандидат от "Единой России", одержал победу, набрав 72,24% голосов. Это второй губернаторский срок Шапши. В 2020 году он получил поддержку 71,19% избирателей.

https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042887202.html

https://ria.ru/20250919/kobzev-2042956490.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, калужская область, россия, владислав шапша, игорь щеголев, единая россия, единый день голосования — 2025