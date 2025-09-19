https://ria.ru/20250919/shapsha-2043008427.html
Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области
Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области - РИА Новости, 19.09.2025
Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области
Переизбранный на второй срок Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:04:00+03:00
2025-09-19T16:04:00+03:00
2025-09-19T16:04:00+03:00
политика
калужская область
россия
владислав шапша
игорь щеголев
единая россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg
КАЛУГА, 19 сен – РИА Новости. Переизбранный на второй срок Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. Трансляция инаугурации Шапши ведется на его странице в соцсети "ВКонтакте". Шапша принес присягу на верность народу, конституции РФ и уставу Калужской области. "Владислав Валерьевич Шапша вступил в должность губернатора Калужской области", - объявил ведущий церемонии. Шапша в своем выступлении подчеркнул, что воспринимает результаты голосования на выборах как "возможность и дальше укреплять благополучие родной земли". "Дальнейшая работа будет сосредоточена на выполнении задач, поставленных главой государства, направленных на повышение качества жизни граждан, в ней мы будем опираться на предложения, на пожелания, на наказы жителей, поступившие во время встреч и собранные штабами общественной поддержки. В основе всех решений будет внимание к нуждам и потребностям людей", - заявил губернатор. На церемонии выступил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев. "Уважаемый Владислав Валерьевич, уверен, что ваш опыт, искреннее желание развивать регион и делать его комфортным для людей позволят справиться со всеми проблемами и задачами. Не случайно предложенный вами предвыборный лозунг "Наша цель – лидерство области и благополучие граждан" получил живой отклик жителей региона", - сказал полпред. На прошедших 12-14 сентября выборах губернатора действующий глава региона Владислав Шапша, кандидат от "Единой России", одержал победу, набрав 72,24% голосов. Это второй губернаторский срок Шапши. В 2020 году он получил поддержку 71,19% избирателей.
https://ria.ru/20250919/kamchatka-2042887202.html
https://ria.ru/20250919/kobzev-2042956490.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b87efdede8e5da5d51b4e405db2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, калужская область, россия, владислав шапша, игорь щеголев, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Игорь Щеголев, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области
Шапша вступил в должность губернатора Калужской области после переизбрания