Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения"
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения" - РИА Новости, 19.09.2025
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения"
2025-09-19
Певец Shaman рассказал, что в преддверии музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет в Москве в субботу, он познакомился и пообщался с другими...
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Певец Shaman рассказал, что в преддверии музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет в Москве в субботу, он познакомился и пообщался с другими участниками, а представитель Китая даже успел подарить ему подарок. "Буквально вчера представитель от Китая подарил мне подарок, завтра я отвечу ему взаимностью", - сказал он в программе "Доброе утро" на Первом канале. Артист также рассказал, что уже видел номера соперников, но дипломатично не стал никого выделять, назвав своим главным конкурентом самого себя. "Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее - нужно сохранить только трепет, - вот тогда это действительно победа. Поэтому самый главный соперник - это я сам", - признался Shaman. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
