Рейтинг@Mail.ru
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения" - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:04 19.09.2025 (обновлено: 15:48 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/shaman-2042946326.html
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения"
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения" - РИА Новости, 19.09.2025
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения"
Певец Shaman рассказал, что в преддверии музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет в Москве в субботу, он познакомился и пообщался с другими... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:04:00+03:00
2025-09-19T15:48:00+03:00
культура
россия
москва
китай
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_de36c2f68efb6bef2f26e6a6ebbad2ce.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Певец Shaman рассказал, что в преддверии музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет в Москве в субботу, он познакомился и пообщался с другими участниками, а представитель Китая даже успел подарить ему подарок. "Буквально вчера представитель от Китая подарил мне подарок, завтра я отвечу ему взаимностью", - сказал он в программе "Доброе утро" на Первом канале. Артист также рассказал, что уже видел номера соперников, но дипломатично не стал никого выделять, назвав своим главным конкурентом самого себя. "Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее - нужно сохранить только трепет, - вот тогда это действительно победа. Поэтому самый главный соперник - это я сам", - признался Shaman. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/shaman-2042904423.html
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a5410f1d254b4a5434242fd54d8fc70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Китай, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Shaman рассказал о подарке от одного из участников "Интервидения"

Shaman рассказал о подарке от участника "Интервидения" из Китая

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Певец Shaman рассказал, что в преддверии музыкального конкурса "Интервидение", который пройдет в Москве в субботу, он познакомился и пообщался с другими участниками, а представитель Китая даже успел подарить ему подарок.
"Буквально вчера представитель от Китая подарил мне подарок, завтра я отвечу ему взаимностью", - сказал он в программе "Доброе утро" на Первом канале.
Shaman - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Shaman назвал свой порядковый номер на "Интервидении" счастливым
Вчера, 09:55
Артист также рассказал, что уже видел номера соперников, но дипломатично не стал никого выделять, назвав своим главным конкурентом самого себя.
"Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее - нужно сохранить только трепет, - вот тогда это действительно победа. Поэтому самый главный соперник - это я сам", - признался Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
Вчера, 08:00
 
КультураРоссияМоскваКитайSHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир ПутинИгорь МатвиенкоИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала