Shaman назвал свой порядковый номер на "Интервидении" счастливым

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) считает счастливым свой порядковый номер "девять", под которым он будет выступать на музыкальном конкурсе "Интервидение", и связал его символизм с празднованием Дня Победы 9 мая. "Я уверен, что это счастливое число, потому что все-таки это девятый месяц - сентябрь, девять - это золотая середина, и, конечно же, девять - это сакральное число для нашей страны, потому что именно 9 мая мы празднуем День Победы", - сказал он в программе "Доброе утро" на Первом канале. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

