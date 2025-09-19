Рейтинг@Mail.ru
В Сербии прошли акции в поддержку протестующего студента под арестом - РИА Новости, 19.09.2025
00:41 19.09.2025
В Сербии прошли акции в поддержку протестующего студента под арестом
В Сербии прошли акции в поддержку протестующего студента под арестом
В Сербии прошли акции в поддержку протестующего студента под арестом
В Белграде, Нови-Саде, Нише и других городах Сербии прошли массовые протесты в поддержку нови-садского студента Богдана Йовичича, объявившего голодовку после... РИА Новости, 19.09.2025
в мире
сербия
белград (город)
патриарх сербский порфирий
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. В Белграде, Нови-Саде, Нише и других городах Сербии прошли массовые протесты в поддержку нови-садского студента Богдана Йовичича, объявившего голодовку после месяца ареста, видео участники акций разместили в соцсетях. Двадцатилетний студент факультета технических наук Нови-Садского университета был задержан в ход беспорядков в городе в ночь на 15 августа и помещен под арест по подозрению в насильственном поведении на массовом собрании. В середине сентября суд продлил арест еще на месяц, после чего студент объявил голодовку, о чем в соцсетях сообщил его адвокат. Студенты и сторонники оппозиции вечером в четверг призвали единомышленников на акцию "Порви цепи" во многих городах страны. В Белграде, Нови-Саде, Нише и Чачаке прошли шествия с требованием выпустить Йовичича на свободу, как и задержанных ранее на протестах аграриев - участников беспорядков у офиса правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. МВД Сербии сообщило вечером в четверг об инциденте во время шествия в Белграде, когда автомобиль съемочной группы телеканала N1 столкнулся с мотоциклом дорожной полиции, причем полицейский получил травмы ноги. В городе Ниш протестующие забросали яйцами офис "Движения за народ и государство", видео разместили в соцсетях. По мнению демонстрантов, движение напрямую связано с правящей СПП. В соцсетях студенты призвали к продолжению протестных акций в пятницу, особенно в Нови-Саде, где ожидается рассмотрение судом запроса адвокатов арестованного студента на его освобождение. Высший суд Нови-Сада в четверг ответил на предложение высшей прокуратуры, которая выдвинула дополненное обвинение против 13 человек, включая бывшего министра строительства и инфраструктуры Горана Весича, в связи с обрушением навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек. Суд продлил на три месяца арест 12 задержанным, а Весича поместил под домашний арест. Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находился в больнице. Среди обвиняемых чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется также нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Высшая прокуратура Нови-Сада 30 декабря 2024 года выдвинула первоначальную версию обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
сербия
белград (город)
в мире, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Патриарх Сербский Порфирий, Сербская прогрессивная партия (СПП)
В Сербии прошли акции в поддержку протестующего студента под арестом

В Сербии прошли протесты в поддержку студента, объявившего голодовку

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. В Белграде, Нови-Саде, Нише и других городах Сербии прошли массовые протесты в поддержку нови-садского студента Богдана Йовичича, объявившего голодовку после месяца ареста, видео участники акций разместили в соцсетях.
Двадцатилетний студент факультета технических наук Нови-Садского университета был задержан в ход беспорядков в городе в ночь на 15 августа и помещен под арест по подозрению в насильственном поведении на массовом собрании. В середине сентября суд продлил арест еще на месяц, после чего студент объявил голодовку, о чем в соцсетях сообщил его адвокат.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии
16 сентября, 11:14
Студенты и сторонники оппозиции вечером в четверг призвали единомышленников на акцию "Порви цепи" во многих городах страны. В Белграде, Нови-Саде, Нише и Чачаке прошли шествия с требованием выпустить Йовичича на свободу, как и задержанных ранее на протестах аграриев - участников беспорядков у офиса правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде.
МВД Сербии сообщило вечером в четверг об инциденте во время шествия в Белграде, когда автомобиль съемочной группы телеканала N1 столкнулся с мотоциклом дорожной полиции, причем полицейский получил травмы ноги.
В городе Ниш протестующие забросали яйцами офис "Движения за народ и государство", видео разместили в соцсетях. По мнению демонстрантов, движение напрямую связано с правящей СПП.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Цветная" революция в Сербии провалилась, заявил Вучич
13 сентября, 21:11
В соцсетях студенты призвали к продолжению протестных акций в пятницу, особенно в Нови-Саде, где ожидается рассмотрение судом запроса адвокатов арестованного студента на его освобождение.
Высший суд Нови-Сада в четверг ответил на предложение высшей прокуратуры, которая выдвинула дополненное обвинение против 13 человек, включая бывшего министра строительства и инфраструктуры Горана Весича, в связи с обрушением навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек. Суд продлил на три месяца арест 12 задержанным, а Весича поместил под домашний арест.
Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находился в больнице.
Протесты в Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде
6 сентября, 00:34
Среди обвиняемых чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется также нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.
Высшая прокуратура Нови-Сада 30 декабря 2024 года выдвинула первоначальную версию обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Организаторы протестов в Сербии раздают толпе наличные, заявил депутат
27 августа, 04:07
 
В миреСербияБелград (город)Патриарх Сербский ПорфирийСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
