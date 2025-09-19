https://ria.ru/20250919/serbija-2042861827.html

В Сербии прошли акции в поддержку протестующего студента под арестом

В Белграде, Нови-Саде, Нише и других городах Сербии прошли массовые протесты в поддержку нови-садского студента Богдана Йовичича, объявившего голодовку после... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T00:41:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

патриарх сербский порфирий

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026116523_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f8da8a01e34b3d1c392d108d90e89f66.jpg

БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. В Белграде, Нови-Саде, Нише и других городах Сербии прошли массовые протесты в поддержку нови-садского студента Богдана Йовичича, объявившего голодовку после месяца ареста, видео участники акций разместили в соцсетях. Двадцатилетний студент факультета технических наук Нови-Садского университета был задержан в ход беспорядков в городе в ночь на 15 августа и помещен под арест по подозрению в насильственном поведении на массовом собрании. В середине сентября суд продлил арест еще на месяц, после чего студент объявил голодовку, о чем в соцсетях сообщил его адвокат. Студенты и сторонники оппозиции вечером в четверг призвали единомышленников на акцию "Порви цепи" во многих городах страны. В Белграде, Нови-Саде, Нише и Чачаке прошли шествия с требованием выпустить Йовичича на свободу, как и задержанных ранее на протестах аграриев - участников беспорядков у офиса правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. МВД Сербии сообщило вечером в четверг об инциденте во время шествия в Белграде, когда автомобиль съемочной группы телеканала N1 столкнулся с мотоциклом дорожной полиции, причем полицейский получил травмы ноги. В городе Ниш протестующие забросали яйцами офис "Движения за народ и государство", видео разместили в соцсетях. По мнению демонстрантов, движение напрямую связано с правящей СПП. В соцсетях студенты призвали к продолжению протестных акций в пятницу, особенно в Нови-Саде, где ожидается рассмотрение судом запроса адвокатов арестованного студента на его освобождение. Высший суд Нови-Сада в четверг ответил на предложение высшей прокуратуры, которая выдвинула дополненное обвинение против 13 человек, включая бывшего министра строительства и инфраструктуры Горана Весича, в связи с обрушением навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек. Суд продлил на три месяца арест 12 задержанным, а Весича поместил под домашний арест. Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находился в больнице. Среди обвиняемых чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется также нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Высшая прокуратура Нови-Сада 30 декабря 2024 года выдвинула первоначальную версию обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

сербия

белград (город)

2025

в мире, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий, сербская прогрессивная партия (спп)