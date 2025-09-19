FT: сенаторы США хотят предложить санкции против российских танкеров
FT: сенаторы в США хотят расширить санкции против "теневого флота" России
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Группа американских сенаторов готовится в пятницу внести законопроект, расширяющий санкции против танкеров якобы "теневого флота", используемых, по их мнению, для экспорта российских энергоресурсов, он может включать меры против российских проектов в области СПГ и военно-промышленного комплекса, пишет газета Financial Times.
"Новый законопроект, который будет внесен в пятницу, существенно расширит санкции США в отношении "теневого флота", - сообщает газета.
По данным газеты, авторы инициативы - глава комитета по международным делам сената Джим Риш и его заместитель Джин Шахин. К законопроекту присоединились и другие сенаторы, включая союзников президента Дональда Трампа Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Тома Коттона.
Как отмечает Financial Times, документ также предусматривает ограничительные меры в отношении проектов по производству сжиженного газа в России и расширяет санкции против оборонного сектора.
Газета уточняет, что лидер республиканцев в сенате Джон Тун намерен дождаться одобрения Белого дома, прежде чем вынести инициативу на голосование.
