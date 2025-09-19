https://ria.ru/20250919/senatory-2042957407.html

FT: сенаторы США хотят предложить санкции против российских танкеров

2025-09-19T12:48:00+03:00

в мире

россия

сша

джим риш

джин шахин

дональд трамп

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Группа американских сенаторов готовится в пятницу внести законопроект, расширяющий санкции против танкеров якобы "теневого флота", используемых, по их мнению, для экспорта российских энергоресурсов, он может включать меры против российских проектов в области СПГ и военно-промышленного комплекса, пишет газета Financial Times. "Новый законопроект, который будет внесен в пятницу, существенно расширит санкции США в отношении "теневого флота", - сообщает газета. По данным газеты, авторы инициативы - глава комитета по международным делам сената Джим Риш и его заместитель Джин Шахин. К законопроекту присоединились и другие сенаторы, включая союзников президента Дональда Трампа Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Тома Коттона. Как отмечает Financial Times, документ также предусматривает ограничительные меры в отношении проектов по производству сжиженного газа в России и расширяет санкции против оборонного сектора. Газета уточняет, что лидер республиканцев в сенате Джон Тун намерен дождаться одобрения Белого дома, прежде чем вынести инициативу на голосование.

россия

сша

