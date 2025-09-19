Рейтинг@Mail.ru
Американские сенаторы от Демпартии внесли резолюцию о признании Палестины
00:51 19.09.2025
Американские сенаторы от Демпартии внесли резолюцию о признании Палестины
Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла первую в истории верхней палаты конгресса США резолюцию, призывающую к признанию Палестины... РИА Новости, 19.09.2025
в мире
палестина
сша
россия
тим кейн (сенатор)
берни сандерс
оон
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла первую в истории верхней палаты конгресса США резолюцию, призывающую к признанию Палестины американским президентом. "Призываем президента признать демилитаризованное государство Палестина в соответствии с международным правом и принципами решения о двух государствах", — говорится в тексте резолюции. Резолюция была предложена сенатором от штата Орегон Джеффом Меркли при поддержке сенаторов Криса Ван Холлена от Мэриленда, Тима Кейна от Вирджинии, Берни Сандерса и Питера Уэлча от Вермонта, Тины Смит от Миннесоты, Тэмми Болдуин от Висконсина и Мэйзи Хироно от Гавайев. "Признание палестинского государства — это не только практический шаг, который США могут предпринять, чтобы способствовать построению будущего, где палестинцы и израильтяне смогут жить в условиях свободы, достоинства и безопасности, но и правильное решение", — говорится в заявлении Меркли. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
сша
россия
в мире, палестина, сша, россия, тим кейн (сенатор), берни сандерс, оон
В мире, Палестина, США, Россия, Тим Кейн (сенатор), Берни Сандерс, ООН
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла первую в истории верхней палаты конгресса США резолюцию, призывающую к признанию Палестины американским президентом.
"Призываем президента признать демилитаризованное государство Палестина в соответствии с международным правом и принципами решения о двух государствах", — говорится в тексте резолюции.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Девять стран создали "Гаагскую группу" по поддержке Палестины
2 февраля, 05:15
Резолюция была предложена сенатором от штата Орегон Джеффом Меркли при поддержке сенаторов Криса Ван Холлена от Мэриленда, Тима Кейна от Вирджинии, Берни Сандерса и Питера Уэлча от Вермонта, Тины Смит от Миннесоты, Тэмми Болдуин от Висконсина и Мэйзи Хироно от Гавайев.
"Признание палестинского государства — это не только практический шаг, который США могут предпринять, чтобы способствовать построению будущего, где палестинцы и израильтяне смогут жить в условиях свободы, достоинства и безопасности, но и правильное решение", — говорится в заявлении Меркли.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреПалестинаСШАРоссияТим Кейн (сенатор)Берни СандерсООН
 
 
