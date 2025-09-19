https://ria.ru/20250919/senatory-2042862725.html

Американские сенаторы от Демпартии внесли резолюцию о признании Палестины

Американские сенаторы от Демпартии внесли резолюцию о признании Палестины - РИА Новости, 19.09.2025

Американские сенаторы от Демпартии внесли резолюцию о признании Палестины

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла первую в истории верхней палаты конгресса США резолюцию, призывающую к признанию Палестины

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла первую в истории верхней палаты конгресса США резолюцию, призывающую к признанию Палестины американским президентом. "Призываем президента признать демилитаризованное государство Палестина в соответствии с международным правом и принципами решения о двух государствах", — говорится в тексте резолюции. Резолюция была предложена сенатором от штата Орегон Джеффом Меркли при поддержке сенаторов Криса Ван Холлена от Мэриленда, Тима Кейна от Вирджинии, Берни Сандерса и Питера Уэлча от Вермонта, Тины Смит от Миннесоты, Тэмми Болдуин от Висконсина и Мэйзи Хироно от Гавайев. "Признание палестинского государства — это не только практический шаг, который США могут предпринять, чтобы способствовать построению будущего, где палестинцы и израильтяне смогут жить в условиях свободы, достоинства и безопасности, но и правильное решение", — говорится в заявлении Меркли. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

