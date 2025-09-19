Рейтинг@Mail.ru
СБУ запретила публиковать посты о пропавших без вести военных - РИА Новости, 19.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 19.09.2025
СБУ запретила публиковать посты о пропавших без вести военных
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. СБУ запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты родственников пропавших без вести военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "СБУ запретила администраторам украинских групп публиковать посты от родственников пропавших солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что родственники военных жалуются в комментариях, что администрация пабликов целенаправленно не публикует их сообщения о поиске.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. СБУ запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты родственников пропавших без вести военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"СБУ запретила администраторам украинских групп публиковать посты от родственников пропавших солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что родственники военных жалуются в комментариях, что администрация пабликов целенаправленно не публикует их сообщения о поиске.
