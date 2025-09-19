https://ria.ru/20250919/sbu-2043093963.html

СБУ запретила публиковать посты о пропавших без вести военных

СБУ запретила публиковать посты о пропавших без вести военных - РИА Новости, 19.09.2025

СБУ запретила публиковать посты о пропавших без вести военных

СБУ запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты родственников пропавших без вести военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T21:35:00+03:00

2025-09-19T21:35:00+03:00

2025-09-19T21:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. СБУ запретила администраторам украинских пабликов публиковать посты родственников пропавших без вести военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "СБУ запретила администраторам украинских групп публиковать посты от родственников пропавших солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что родственники военных жалуются в комментариях, что администрация пабликов целенаправленно не публикует их сообщения о поиске.

https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина, в мире