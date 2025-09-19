Рейтинг@Mail.ru
В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/sboj-2042992579.html
В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем
В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем - РИА Новости, 19.09.2025
В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем
Сбой в работе информационных систем российской авиакомпании "КрасАвиа" произошел из-за внешнего воздействия, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:17:00+03:00
2025-09-19T15:17:00+03:00
красавиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21694/99/216949900_0:54:3154:1828_1920x0_80_0_0_764badd0b64d27d67e74b0fa5ae4956f.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Сбой в работе информационных систем российской авиакомпании "КрасАвиа" произошел из-за внешнего воздействия, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. В четверг авиакомпания "КрасАвиа" сообщила о сбое в работе информационных систем. Пассажиров попросили следить за рейсами на табло аэропортов. Также сбой вызвал проблемы с работой онлайн-регистрации. Все рейсы авиакомпании "КрасАвиа" выполняются по плану. "Сбой работы информационных систем связан с внешним незаконным воздействием. Сейчас оценивается масштаб и время восстановления. (Скорее всего – ред.) будет понятно в понедельник", - сказал собеседник агентства, уточнив, что задержек и отмен рейсов из-за этого не было. По данным пресс-службы авиакомпании, работа центра клиентской поддержки была восстановлена к вечеру четверга. Авиакомпания помогает пассажирам по всем поступающим вопросам.
https://ria.ru/20250815/aeroflot-2035657293.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21694/99/216949900_323:0:2831:1881_1920x0_80_0_0_6d3cab9be5952433b661eda6b9458f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красавиа
КрасАвиа
В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем

"КрасАвиа": сбой в работе информационных систем был вызван внешним воздействием

© РИА Новости / Виталий Безруких | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "КрасАвиа"
Самолет авиакомпании КрасАвиа - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Сбой в работе информационных систем российской авиакомпании "КрасАвиа" произошел из-за внешнего воздействия, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В четверг авиакомпания "КрасАвиа" сообщила о сбое в работе информационных систем. Пассажиров попросили следить за рейсами на табло аэропортов. Также сбой вызвал проблемы с работой онлайн-регистрации. Все рейсы авиакомпании "КрасАвиа" выполняются по плану.
«
"Сбой работы информационных систем связан с внешним незаконным воздействием. Сейчас оценивается масштаб и время восстановления. (Скорее всего – ред.) будет понятно в понедельник", - сказал собеседник агентства, уточнив, что задержек и отмен рейсов из-за этого не было.
По данным пресс-службы авиакомпании, работа центра клиентской поддержки была восстановлена к вечеру четверга. Авиакомпания помогает пассажирам по всем поступающим вопросам.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Аэрофлот" восстановил работу личного кабинета после кибератаки
15 августа, 23:21
 
КрасАвиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала