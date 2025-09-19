В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем

https://ria.ru/20250919/sboj-2042992579.html
КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Сбой в работе информационных систем российской авиакомпании "КрасАвиа" произошел из-за внешнего воздействия, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. В четверг авиакомпания "КрасАвиа" сообщила о сбое в работе информационных систем. Пассажиров попросили следить за рейсами на табло аэропортов. Также сбой вызвал проблемы с работой онлайн-регистрации. Все рейсы авиакомпании "КрасАвиа" выполняются по плану. "Сбой работы информационных систем связан с внешним незаконным воздействием. Сейчас оценивается масштаб и время восстановления. (Скорее всего – ред.) будет понятно в понедельник", - сказал собеседник агентства, уточнив, что задержек и отмен рейсов из-за этого не было. По данным пресс-службы авиакомпании, работа центра клиентской поддержки была восстановлена к вечеру четверга. Авиакомпания помогает пассажирам по всем поступающим вопросам.
