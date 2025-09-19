https://ria.ru/20250919/sanktsii-2043074950.html

Россия отвергла запуск процедуры восстановления антииранских санкций

РФ отвергает запуск процедуры "снэпбэка" (восстановления санкций против Ирана), не признает "ни якобы совершенных", ни каких-либо дальнейших шагов в этом... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:20:00+03:00

2025-09-19T19:20:00+03:00

2025-09-19T19:28:00+03:00

в мире

иран

россия

великобритания

василий небензя

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg

ООН, 19 сен - РИА Новости. РФ отвергает запуск процедуры "снэпбэка" (восстановления санкций против Ирана), не признает "ни якобы совершенных", ни каких-либо дальнейших шагов в этом контексте, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя. Ранее в пятницу СБ ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана. "С нашей точки зрения, никакого запуска процедуры "снэпбэка" не происходит. Внесение рассмотренного сегодня проекта является прямым нарушением резолюции 2231 и СВПД, являющегося ее неотъемлемой частью. По этой причине РФ не признает ни якобы совершенных, ни никаких дальнейших шагов в этом контексте", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. По его словам, Совместным всеобъемлющим планом действий предполагалось, что санкции в отношении Ирана будут сняты постепенно. "По нашему твердому убеждению, нет никаких причин, по которым они не должны истечь 18 октября", - добавил российский дипломат. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

2025

