https://ria.ru/20250919/sanktsii-2042997568.html

В ЕК хотят ограничить доступ России к технологиям ИИ

В ЕК хотят ограничить доступ России к технологиям ИИ - РИА Новости, 19.09.2025

В ЕК хотят ограничить доступ России к технологиям ИИ

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая, заявила глава... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:30:00+03:00

2025-09-19T15:30:00+03:00

2025-09-19T15:49:00+03:00

технологии

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

китай

кайя каллас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:246:3076:1976_1920x0_80_0_0_060f9003701e85797286f79d348974a7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия. В том числе получаемым от иностранных поставщиков, включая Китай и Индию", - говорится в заявлении Каллас, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250919/sakntsii-2042991484.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, китай, кайя каллас, индия, в мире, владимир путин