В ЕК хотят ограничить доступ России к технологиям ИИ
В ЕК хотят ограничить доступ России к технологиям ИИ
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая, заявила глава евродипломатии Кая Каллас."Новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные, а также к критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия. В том числе получаемым от иностранных поставщиков, включая Китай и Индию", - говорится в заявлении Каллас, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
