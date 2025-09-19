ЕК внесла предложения по новым санкциям против России

Рейтинг@Mail.ru
13:16 19.09.2025 (обновлено: 14:23 19.09.2025)
Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо."Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо.
"Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
