ЕК внесла предложения по новым санкциям против России

2025-09-19T13:16:00+03:00

2025-09-19T13:16:00+03:00

2025-09-19T14:23:00+03:00

россия

еврокомиссия

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия внесла предложения по 19-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо."Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

