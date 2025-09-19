Рейтинг@Mail.ru
Санду пытается ампутировать историческую память, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.09.2025
13:19 19.09.2025
Санду пытается ампутировать историческую память, заявили в Госдуме
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пытается "ампутировать" историческую память, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович ранее сообщил, что министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне. "Санду пытается ампутировать историческую память Молдавии. Правительство Молдавии под руководством президента Майи Санду настойчиво празднует 9 мая не как День Победы во Второй мировой войне, а как День Европы", - сказала Аршинова. Она отметила, что в эту честь они разослали в школы детям школьные дневники, где нет ни слова о подвигах молдаван в Великой Отечественной войне, миллионах погибших, зверствах румын под командованием Антонеску. По словам политика, Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) отказываются от статуса победителя во Второй мировой войне, отказываясь праздновать День Победы. "Санду поставила себя в ряд со странами Европы-союзниками фашистской Германии, которые, проиграв в войне, не могут праздновать этот день с победителями, а празднуют лишь их милость, давших Европе новую жизнь и сохранив им независимость", - добавила Аршинова. Депутат считает, что "большую глупость трудно представить", но это факт, и власти принуждают молдаван быть европейцами в худшем из смыслов. "Молдавия должна быть и будет в числе победителей во Второй мировой. Войну победили советские солдаты, в числе которых были молдаване. Скоро парламентские выборы, и молдаване используют свой шанс исправить то, что наворотили ПДС-овцы во главе с Санду", - подытожила Аршинова. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность", негласным лидером которой является Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пытается "ампутировать" историческую память, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович ранее сообщил, что министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне.
"Санду пытается ампутировать историческую память Молдавии. Правительство Молдавии под руководством президента Майи Санду настойчиво празднует 9 мая не как День Победы во Второй мировой войне, а как День Европы", - сказала Аршинова.
Она отметила, что в эту честь они разослали в школы детям школьные дневники, где нет ни слова о подвигах молдаван в Великой Отечественной войне, миллионах погибших, зверствах румын под командованием Антонеску. По словам политика, Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) отказываются от статуса победителя во Второй мировой войне, отказываясь праздновать День Победы. "Санду поставила себя в ряд со странами Европы-союзниками фашистской Германии, которые, проиграв в войне, не могут праздновать этот день с победителями, а празднуют лишь их милость, давших Европе новую жизнь и сохранив им независимость", - добавила Аршинова.
Депутат считает, что "большую глупость трудно представить", но это факт, и власти принуждают молдаван быть европейцами в худшем из смыслов. "Молдавия должна быть и будет в числе победителей во Второй мировой. Войну победили советские солдаты, в числе которых были молдаване. Скоро парламентские выборы, и молдаване используют свой шанс исправить то, что наворотили ПДС-овцы во главе с Санду", - подытожила Аршинова.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность", негласным лидером которой является Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
