Додон заявил, что Санду цепляется зубами за власть - РИА Новости, 19.09.2025
06:25 19.09.2025
Додон заявил, что Санду цепляется зубами за власть
2025-09-19T06:25:00+03:00
2025-09-19T06:25:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
франция
майя санду
игорь додон
эммануэль макрон
евросоюз
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду цепляется зубами за власть, но у ее партии "Действие и солидарность" нет шансов сохранить парламентское большинство, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "У партии "Действие и солидарность" рейтинг ниже, чем у Майи Санду, у парламентских выборов нет второго тура, ситуация поменялась, шансов получить парламентское большинство у них никаких нет. А как только они потеряют парламентское большинство, уже будет совсем другая история. Они цепляются за власть зубами, как их кураторы из Европы", - заявил Додон. Он отметил, что многие руководители ЕС, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, уделяют больше внимания внешней повестке, чем внутренней. "Майя Санду делает то же самое, если вы посмотрите, что делают ее кураторы в Европе, она то же самое делает здесь, она просто зубами цепляется за внешнюю повестку, чтобы как-то покрыть внутреннюю повестку. Но еще раз говорю, что поезд ушел, шансов сохраниться никаких", - подчеркнул Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
в мире, молдавия, кишинев, франция, майя санду, игорь додон, эммануэль макрон, евросоюз, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Франция, Майя Санду, Игорь Додон, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду цепляется зубами за власть, но у ее партии "Действие и солидарность" нет шансов сохранить парламентское большинство, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"У партии "Действие и солидарность" рейтинг ниже, чем у Майи Санду, у парламентских выборов нет второго тура, ситуация поменялась, шансов получить парламентское большинство у них никаких нет. А как только они потеряют парламентское большинство, уже будет совсем другая история. Они цепляются за власть зубами, как их кураторы из Европы", - заявил Додон.
Он отметил, что многие руководители ЕС, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, уделяют больше внимания внешней повестке, чем внутренней.
"Майя Санду делает то же самое, если вы посмотрите, что делают ее кураторы в Европе, она то же самое делает здесь, она просто зубами цепляется за внешнюю повестку, чтобы как-то покрыть внутреннюю повестку. Но еще раз говорю, что поезд ушел, шансов сохраниться никаких", - подчеркнул Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияКишиневФранцияМайя СандуИгорь ДодонЭммануэль МакронЕвросоюзSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
