Эксперт обозначил три сценария для рубля в октябре

Эксперт обозначил три сценария для рубля в октябре

2025-09-19T02:15:00+03:00

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рубль в октябре продолжит слабеть к мировым валютам, но темпы этого движения могут различаться. Три сценария для нацвалюты обозначил агентству "Прайм" генеральный директор "ЕЮС" Андрей Голощапов."В целом, в октябре рубль продолжит падение, но при поддержке Министерства финансов и Центрального Банка и без резкого негатива со стороны внешней политики заметного скачка российской валюты всё-таки ждать не стоит", — заключил Голощапов.

