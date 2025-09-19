Рейтинг@Mail.ru
Эксперт обозначил три сценария для рубля в октябре
02:15 19.09.2025
Эксперт обозначил три сценария для рубля в октябре
Рубль в октябре продолжит слабеть к мировым валютам, но темпы этого движения могут различаться. Три сценария для нацвалюты обозначил агентству "Прайм" генеральный директор "ЕЮС" Андрей Голощапов.
экономика
андрей голощапов
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
рубль
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рубль в октябре продолжит слабеть к мировым валютам, но темпы этого движения могут различаться. Три сценария для нацвалюты обозначил агентству "Прайм" генеральный директор "ЕЮС" Андрей Голощапов."В целом, в октябре рубль продолжит падение, но при поддержке Министерства финансов и Центрального Банка и без резкого негатива со стороны внешней политики заметного скачка российской валюты всё-таки ждать не стоит", — заключил Голощапов.
экономика, андрей голощапов, россия, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар, рубль
Экономика, Андрей Голощапов, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Рубль
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рубль в октябре продолжит слабеть к мировым валютам, но темпы этого движения могут различаться. Три сценария для нацвалюты обозначил агентству "Прайм" генеральный директор "ЕЮС" Андрей Голощапов.
    Первый — оптимистичный: рубль удержится в диапазоне 85-95 за доллар, если власти применят жесткие меры поддержки. Его вероятность не более 15%;
    Второй — пессимистичный: при резком ухудшении геополитической ситуации или падении нефтяных котировок рубль может упасть до 105 за доллар. Его вероятность не более 25%;
    Третий — реалистичный: 92-102 рубля за доллар, если не произойдет ничего неожиданного.
"В целом, в октябре рубль продолжит падение, но при поддержке Министерства финансов и Центрального Банка и без резкого негатива со стороны внешней политики заметного скачка российской валюты всё-таки ждать не стоит", — заключил Голощапов.
Финансист объяснила, что случится с рублем уже осенью
4 сентября, 03:18
4 сентября, 03:18
 
Экономика, Андрей Голощапов, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Рубль
 
 
