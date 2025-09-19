https://ria.ru/20250919/rostehi-2042889517.html

Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК

Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ростех поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД", а также боевых машин ЗРПК "Панцирь-С", сообщила журналистам пресс-служба госкорпорации. "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД". Также государственному заказчику передана партия боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что "Панцирь-СМД" оборудован системой управления огнем, которая включает в себя многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему, также комплекс способен оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме. "Комплексы семейства "Панцирь" показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели", – приводит слова индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева пресс-служба.

Варвара Скокшина

