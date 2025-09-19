Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК
Ростех передал Минобороны партию ЗРПК "Панцирь-СМД"
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД-Е"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ростех поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД", а также боевых машин ЗРПК "Панцирь-С", сообщила журналистам пресс-служба госкорпорации.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех поставил Минобороны России партию зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД". Также государственному заказчику передана партия боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "Панцирь-СМД" оборудован системой управления огнем, которая включает в себя многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему, также комплекс способен оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме.
"Комплексы семейства "Панцирь" показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели", – приводит слова индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева пресс-служба.