Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

Губернатор Махонин доложил Путину о достижениях Пермского края
"Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это в том числе льготы, единовременные выплаты, льготные займы", — написал он в Telegram-канале.
- Восстановленный танк Т-34 участвовал в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона.
- На набережной Камы осенью откроют монумент в память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов.
- В прошлом году в сквере имени Михаила Субботина открыли памятник юным героям-рабочим.
Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.
Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.
Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми.