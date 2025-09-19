Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона - РИА Новости, 19.09.2025
21:57 19.09.2025
Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона
Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал Владимира Путина о достижениях региона и планах по созданию в нем комфортной среды для работы и жизни. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал Владимира Путина о достижениях региона и планах по созданию в нем комфортной среды для работы и жизни. "Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это в том числе льготы, единовременные выплаты, льготные займы", — написал он в Telegram-канале.Губернатор рассказал президенту о врачах, которые помогают восстанавливаться участникам СВО в региональных госпиталях, а также о поддержке работников ОПК и их семей."Комплексно подходим к этой работе: возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий", — уточнил глава региона. Махонин также отчитался о работе по созданию инфраструктуры для подготовки инженерных кадров: в этом году откроют еще две краевые инженерные школы. Помимо этого, он рассказал Путину о реализации проектов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы" — старейшее из ныне действующих на Западном Урале предприятий с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Там он пообщался с сотрудниками, поблагодарив их за работу, и осмотрел передовые разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса. После этого он собрал заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений.
ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал Владимира Путина о достижениях региона и планах по созданию в нем комфортной среды для работы и жизни.
"Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это в том числе льготы, единовременные выплаты, льготные займы", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор рассказал президенту о врачах, которые помогают восстанавливаться участникам СВО в региональных госпиталях, а также о поддержке работников ОПК и их семей.
"Комплексно подходим к этой работе: возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий", — уточнил глава региона.
Махонин также отчитался о работе по созданию инфраструктуры для подготовки инженерных кадров: в этом году откроют еще две краевые инженерные школы.
Помимо этого, он рассказал Путину о реализации проектов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне:
  • Восстановленный танк Т-34 участвовал в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона.
  • На набережной Камы осенью откроют монумент в память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов.
  • В прошлом году в сквере имени Михаила Субботина открыли памятник юным героям-рабочим.
Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы" — старейшее из ныне действующих на Западном Урале предприятий с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Там он пообщался с сотрудниками, поблагодарив их за работу, и осмотрел передовые разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса. После этого он собрал заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений.
