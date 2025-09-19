https://ria.ru/20250919/rossiya-2043096883.html

Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона - РИА Новости, 19.09.2025

Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал Владимира Путина о достижениях региона и планах по созданию в нем комфортной среды для работы и жизни. РИА Новости, 19.09.2025

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал Владимира Путина о достижениях региона и планах по созданию в нем комфортной среды для работы и жизни. "Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это в том числе льготы, единовременные выплаты, льготные займы", — написал он в Telegram-канале.Губернатор рассказал президенту о врачах, которые помогают восстанавливаться участникам СВО в региональных госпиталях, а также о поддержке работников ОПК и их семей."Комплексно подходим к этой работе: возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий", — уточнил глава региона. Махонин также отчитался о работе по созданию инфраструктуры для подготовки инженерных кадров: в этом году откроют еще две краевые инженерные школы. Помимо этого, он рассказал Путину о реализации проектов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы" — старейшее из ныне действующих на Западном Урале предприятий с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Там он пообщался с сотрудниками, поблагодарив их за работу, и осмотрел передовые разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса. После этого он собрал заседание Военно-промышленной комиссии, на котором обсудил ход разработки госпрограммы вооружений.

2025

