Британия ввела санкции против российской "Хелико групп"

ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской компании по продаже и сервисному обслуживанию вертолетов "Хелико групп", следует из документа, опубликованного британским минфином. "OOO Хелико Групп", - сказано в документе.

