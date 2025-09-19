https://ria.ru/20250919/rossiya-2043001617.html
Британия ввела санкции против российской "Хелико групп"
2025-09-19T15:43:00+03:00
ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской компании по продаже и сервисному обслуживанию вертолетов "Хелико групп", следует из документа, опубликованного британским минфином. "OOO Хелико Групп", - сказано в документе.
РИА Новости
РИА Новости
