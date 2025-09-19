https://ria.ru/20250919/rossiya-2042997083.html

Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании"

Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" - РИА Новости, 19.09.2025

Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании"

Судебные приставы арестовывают имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" (ООО "СУМК"), куда входит редакция URA.RU, в рамках исполнительного производства,... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:29:00+03:00

2025-09-19T15:29:00+03:00

2025-09-19T15:29:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

тюменская область

алексей бобров

алексей пьянков

генеральная прокуратура рф

ura.ru

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49737/57/497375737_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_d24da58195f63db7ae92c4151e4afd9f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Судебные приставы арестовывают имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" (ООО "СУМК"), куда входит редакция URA.RU, в рамках исполнительного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главном межрегиональном управлении ФССП РФ. "В Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания". Предметом исполнения является наложение ареста", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что судебный пристав принимает комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение решения суда. В пятницу екатеринбургская редакция информационно-аналитического агентства URA.RU сообщила, что сегодня в екатеринбургский офис агентства пришли судебные приставы. Они доставили исполнительный лист на арест имущества учредителя – "Сибирско-Уральской медиакомпании". Это связано с привлечением "СУМК" в качестве третьего лица к рассмотрению иска Генпрокуратуры о национализации активов группы бизнесменов. Редакция работает в штатном режиме. В пятницу адвокат издания URA.RU Павел Бабиков уточнял РИА Новости, что приход судебных приставов в редакцию связан с принятием обеспечительных мер в отношении учредителя, которому запрещено распоряжаться, продавать имущество. Однако ограничений на хозяйственную деятельность нет, подчеркивал юрист. Как следует из данных картотеки гражданского дела, в списке сторон по иску о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", действительно, проходит в качестве третьего лица ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания". При этом с момента подачи искового заявления количество компаний, привлекаемых в качестве третьих лиц, выросло, а информация о некоторых из них скрыта. Ранее главный редактор URA.RU Диана Козлова поясняла РИА Новости, что сведения о включении их учредителя в список третьих лиц по иску Генпрокуратуры РФ доведены до сотрудников, но подробности она не раскрыла, сославшись на закон о коммерческой тайне. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга и был зарегистрирован 10 сентября, а 22 сентября пройдет предварительное заседание, по иску наложены обеспечительные меры, в понедельник сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по той же картотеке дела, уже выдано свыше 150 исполнительных листов. Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Как поясняется в документе, Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры выяснили, что производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго", которым ответчики завладели незаконно. Генпрокуратура в иске просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Прокуратура утверждает, что "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, пользуясь покровительством чиновников. Бенефициарами выступили Артем Биков и Алексей Бобров, которые, по сведениям прокуратуры, вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей. Во вторник на встрече с екатеринбургскими журналистами замгубернатора Олег Чемезов первые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. В свою очередь, холдинг "Корпорация СТС" отвергает обвинения в незаконной приватизации ГУП "Облкоммунэнерго" и считает, что Генпрокуратура "была введена в заблуждение" оппозиционными Telegram-каналами. Компания заявила, что "Облкоммунэнерго" создано на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области, которому принадлежит блокирующий пакет акций и которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств. В корпорации сообщали, что Биков и Бобров постоянно проживают в России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в РФ.

https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html

https://ria.ru/20250919/pristavy-2042960247.html

свердловская область

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, россия, тюменская область, алексей бобров, алексей пьянков, генеральная прокуратура рф, ura.ru