Рейтинг@Mail.ru
Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/rossiya-2042997083.html
Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании"
Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" - РИА Новости, 19.09.2025
Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании"
Судебные приставы арестовывают имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" (ООО "СУМК"), куда входит редакция URA.RU, в рамках исполнительного производства,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:29:00+03:00
2025-09-19T15:29:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
тюменская область
алексей бобров
алексей пьянков
генеральная прокуратура рф
ura.ru
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49737/57/497375737_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_d24da58195f63db7ae92c4151e4afd9f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Судебные приставы арестовывают имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" (ООО "СУМК"), куда входит редакция URA.RU, в рамках исполнительного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главном межрегиональном управлении ФССП РФ. "В Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания". Предметом исполнения является наложение ареста", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что судебный пристав принимает комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение решения суда. В пятницу екатеринбургская редакция информационно-аналитического агентства URA.RU сообщила, что сегодня в екатеринбургский офис агентства пришли судебные приставы. Они доставили исполнительный лист на арест имущества учредителя – "Сибирско-Уральской медиакомпании". Это связано с привлечением "СУМК" в качестве третьего лица к рассмотрению иска Генпрокуратуры о национализации активов группы бизнесменов. Редакция работает в штатном режиме. В пятницу адвокат издания URA.RU Павел Бабиков уточнял РИА Новости, что приход судебных приставов в редакцию связан с принятием обеспечительных мер в отношении учредителя, которому запрещено распоряжаться, продавать имущество. Однако ограничений на хозяйственную деятельность нет, подчеркивал юрист. Как следует из данных картотеки гражданского дела, в списке сторон по иску о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", действительно, проходит в качестве третьего лица ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания". При этом с момента подачи искового заявления количество компаний, привлекаемых в качестве третьих лиц, выросло, а информация о некоторых из них скрыта. Ранее главный редактор URA.RU Диана Козлова поясняла РИА Новости, что сведения о включении их учредителя в список третьих лиц по иску Генпрокуратуры РФ доведены до сотрудников, но подробности она не раскрыла, сославшись на закон о коммерческой тайне. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга и был зарегистрирован 10 сентября, а 22 сентября пройдет предварительное заседание, по иску наложены обеспечительные меры, в понедельник сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по той же картотеке дела, уже выдано свыше 150 исполнительных листов. Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Как поясняется в документе, Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры выяснили, что производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго", которым ответчики завладели незаконно. Генпрокуратура в иске просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Прокуратура утверждает, что "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, пользуясь покровительством чиновников. Бенефициарами выступили Артем Биков и Алексей Бобров, которые, по сведениям прокуратуры, вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей. Во вторник на встрече с екатеринбургскими журналистами замгубернатора Олег Чемезов первые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. В свою очередь, холдинг "Корпорация СТС" отвергает обвинения в незаконной приватизации ГУП "Облкоммунэнерго" и считает, что Генпрокуратура "была введена в заблуждение" оппозиционными Telegram-каналами. Компания заявила, что "Облкоммунэнерго" создано на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области, которому принадлежит блокирующий пакет акций и которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств. В корпорации сообщали, что Биков и Бобров постоянно проживают в России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в РФ.
https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html
https://ria.ru/20250919/pristavy-2042960247.html
свердловская область
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49737/57/497375737_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_6613a9d83f4c28a4a8fc2e35f9f44282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, тюменская область, алексей бобров, алексей пьянков, генеральная прокуратура рф, ura.ru
Происшествия, Свердловская область, Россия, Тюменская область, Алексей Бобров, Алексей Пьянков, Генеральная прокуратура РФ, Ura.ru
Приставы арестовали имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании"

Приставы арестовали имущество ООО "СУМК", куда входит редакция URA.RU

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Судебные приставы арестовывают имущество "Сибирско-Уральской медиакомпании" (ООО "СУМК"), куда входит редакция URA.RU, в рамках исполнительного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главном межрегиональном управлении ФССП РФ.
"В Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания". Предметом исполнения является наложение ареста", - сказали в ведомстве.
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора
2 апреля, 11:48
В пресс-службе добавили, что судебный пристав принимает комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение решения суда.
В пятницу екатеринбургская редакция информационно-аналитического агентства URA.RU сообщила, что сегодня в екатеринбургский офис агентства пришли судебные приставы. Они доставили исполнительный лист на арест имущества учредителя – "Сибирско-Уральской медиакомпании". Это связано с привлечением "СУМК" в качестве третьего лица к рассмотрению иска Генпрокуратуры о национализации активов группы бизнесменов. Редакция работает в штатном режиме.
В пятницу адвокат издания URA.RU Павел Бабиков уточнял РИА Новости, что приход судебных приставов в редакцию связан с принятием обеспечительных мер в отношении учредителя, которому запрещено распоряжаться, продавать имущество. Однако ограничений на хозяйственную деятельность нет, подчеркивал юрист.
Как следует из данных картотеки гражданского дела, в списке сторон по иску о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", действительно, проходит в качестве третьего лица ООО "Сибирско-Уральская Медиакомпания". При этом с момента подачи искового заявления количество компаний, привлекаемых в качестве третьих лиц, выросло, а информация о некоторых из них скрыта.
Ранее главный редактор URA.RU Диана Козлова поясняла РИА Новости, что сведения о включении их учредителя в список третьих лиц по иску Генпрокуратуры РФ доведены до сотрудников, но подробности она не раскрыла, сославшись на закон о коммерческой тайне.
Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга и был зарегистрирован 10 сентября, а 22 сентября пройдет предварительное заседание, по иску наложены обеспечительные меры, в понедельник сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по той же картотеке дела, уже выдано свыше 150 исполнительных листов.
Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Как поясняется в документе, Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры выяснили, что производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго", которым ответчики завладели незаконно.
Генпрокуратура в иске просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС".
Прокуратура утверждает, что "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, пользуясь покровительством чиновников. Бенефициарами выступили Артем Биков и Алексей Бобров, которые, по сведениям прокуратуры, вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей.
Во вторник на встрече с екатеринбургскими журналистами замгубернатора Олег Чемезов первые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы.
В свою очередь, холдинг "Корпорация СТС" отвергает обвинения в незаконной приватизации ГУП "Облкоммунэнерго" и считает, что Генпрокуратура "была введена в заблуждение" оппозиционными Telegram-каналами. Компания заявила, что "Облкоммунэнерго" создано на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области, которому принадлежит блокирующий пакет акций и которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств. В корпорации сообщали, что Биков и Бобров постоянно проживают в России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в РФ.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Адвокат объяснил приход приставов в редакцию URA.RU
Вчера, 13:04
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияТюменская областьАлексей БобровАлексей ПьянковГенеральная прокуратура РФUra.ru
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала