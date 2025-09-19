https://ria.ru/20250919/rossiya-2042985311.html

"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам

"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам - РИА Новости, 19.09.2025

"Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам

19.09.2025

2025-09-19T14:50:00+03:00

2025-09-19T14:50:00+03:00

2025-09-19T14:50:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Интернет-ресурс "Автокод" прекратил продажу отчетов по автовладельцам, выяснило РИА Новости. В настоящее время на сайте "Автокод" есть возможность проверить автомобиль по VIN, госномеру и номеру кузова (для японских автомобилей). Ранее на сайте также можно было проверить и автовладельца. В январе в офисе IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга проходили оперативные мероприятия. По данным местных СМИ, причиной обысков якобы могло стать несанкционированное разглашение персональных данных. SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге. "Автокод" и "Автокод Профи" - проекты IT-компании.

екатеринбург

москва

2025

Новости

