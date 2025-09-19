Рейтинг@Mail.ru
19.09.2025
19:28 19.09.2025
Россияне не обращались в генконсульство из-за лесного пожара в Турции
Россияне не обращались в генеральное консульство РФ в Анталье в связи с лесным пожаром в районе Аланьи в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:28:00+03:00
2025-09-19T19:28:00+03:00
аланья (город)
анталья (провинция)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
турция
в мире
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Россияне не обращались в генеральное консульство РФ в Анталье в связи с лесным пожаром в районе Аланьи в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве. В трех крупных гостиницах на побережье и отеле Goldcity в горном районе Аланьи в пятницу рассказали РИА Новости, что лесной пожар пока находится в нескольких километрах от побережья и не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется. "Обращений россиян не поступало. По данным местного МЧС, пострадавших российских граждан нет", - сказали агентству в генеральном консульстве. Дипломаты отметили, что генконсульство во взаимодействии с соответствующими службами Аланьи продолжает отслеживать ситуацию. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили, что жители 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью. Огнем сейчас охвачены пять районов: Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак. По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
аланья (город)
анталья (провинция)
россия
турция
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Россияне не обращались в генеральное консульство РФ в Анталье в связи с лесным пожаром в районе Аланьи в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
В трех крупных гостиницах на побережье и отеле Goldcity в горном районе Аланьи в пятницу рассказали РИА Новости, что лесной пожар пока находится в нескольких километрах от побережья и не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется.
"Обращений россиян не поступало. По данным местного МЧС, пострадавших российских граждан нет", - сказали агентству в генеральном консульстве.
Дипломаты отметили, что генконсульство во взаимодействии с соответствующими службами Аланьи продолжает отслеживать ситуацию.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили, что жители 150 домов эвакуированы в турецкой провинции Анталья из-за лесного пожара, огонь подбирается к побережью. Огнем сейчас охвачены пять районов: Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак.
По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
