"Росатом" и Сийярто обсудили строительство энергоблоков АЭС "Пакш-2"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На встрече делегации "Росатома" с главой МИД Венгрии Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене основное внимание уделялось подготовке к началу строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация.
"В рамках встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсуждался статус строительства АЭС "Пакш-2". Основное внимание уделялось подготовительным работам к заливке первого бетона и текущему прогрессу выполнения проекта. В ходе встречи стороны выразили обоюдную приверженность к успешному завершению проекта АЭС "Пакш-2", - говорится в сообщении.
Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока.
Кроме того, в Вене также прошла встреча с делегацией Индии, которая была посвящена расширению сотрудничества в области мирного атома.
"Росатом" предлагает Индии совместную работу по локализации проектов строительства атомных электростанций большой и малой мощности, учитывая развитые индустриальные возможности Индии. Стороны обсудили текущее строительство четырех энергоблоков второй и третьей очереди АЭС "Куданкулам" в рамках межправительственного соглашения, а также потенциал расширения сотрудничества и серийного строительства в Индии АЭС большой и малой мощности по российскому дизайну", - отмечает "Росатом".
Суд ЕС 11 сентября отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства с участием России двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Это решение суда ЕС не установило никаких нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком, заявил тогда венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя решение суда. Вердикт суда никоим образом не ограничивает и не замедляет проект АЭС "Пакш-2", напротив, в последнее время он ускорился, подчернул в свою очередь Сийярто.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
В августе нынешнего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".
