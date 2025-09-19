https://ria.ru/20250919/rossija-2042967408.html

"Росатом" и Сийярто обсудили строительство энергоблоков АЭС "Пакш-2"

"Росатом" и Сийярто обсудили строительство энергоблоков АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 19.09.2025

"Росатом" и Сийярто обсудили строительство энергоблоков АЭС "Пакш-2"

На встрече делегации "Росатома" с главой МИД Венгрии Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене основное внимание уделялось подготовке к началу... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:36:00+03:00

2025-09-19T13:36:00+03:00

2025-09-19T13:38:00+03:00

в мире

венгрия

вена

петер сийярто

аэс "пакш-2"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На встрече делегации "Росатома" с главой МИД Венгрии Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене основное внимание уделялось подготовке к началу строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила российская атомная госкорпорация. "Росатом" принял участие в 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, проходившей с 15 по 19 сентября в Вене. "В рамках встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто обсуждался статус строительства АЭС "Пакш-2". Основное внимание уделялось подготовительным работам к заливке первого бетона и текущему прогрессу выполнения проекта. В ходе встречи стороны выразили обоюдную приверженность к успешному завершению проекта АЭС "Пакш-2", - говорится в сообщении.Заливка "первого бетона" в фундамент будущего реакторного здания означает фактическое начало строительства атомного энергоблока.Кроме того, в Вене также прошла встреча с делегацией Индии, которая была посвящена расширению сотрудничества в области мирного атома."Росатом" предлагает Индии совместную работу по локализации проектов строительства атомных электростанций большой и малой мощности, учитывая развитые индустриальные возможности Индии. Стороны обсудили текущее строительство четырех энергоблоков второй и третьей очереди АЭС "Куданкулам" в рамках межправительственного соглашения, а также потенциал расширения сотрудничества и серийного строительства в Индии АЭС большой и малой мощности по российскому дизайну", - отмечает "Росатом".Суд ЕС 11 сентября отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства с участием России двух энергоблоков АЭС "Пакш-2". Это решение суда ЕС не установило никаких нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком, заявил тогда венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя решение суда. Вердикт суда никоим образом не ограничивает и не замедляет проект АЭС "Пакш-2", напротив, в последнее время он ускорился, подчернул в свою очередь Сийярто.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.В августе нынешнего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".

https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042816198.html

https://ria.ru/20250915/aes-2042098061.html

венгрия

вена

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, вена, петер сийярто, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, индия, алексей лихачев, евросоюз