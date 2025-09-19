https://ria.ru/20250919/rossija-2042901059.html

Система контроля над вооружениями превратилась в руины, считает эксперт

Система контроля над вооружениями превратилась в руины, считает эксперт - РИА Новости, 19.09.2025

Система контроля над вооружениями превратилась в руины, считает эксперт

Система контроля над вооружениями превратилась в руины, России и США нужен новый договор, и есть процентов двадцать, что стороны на него выйдут, однако... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T09:47:00+03:00

2025-09-19T09:47:00+03:00

2025-09-19T09:47:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

евгений бужинский

владимир путин

сергей рябков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Система контроля над вооружениями превратилась в руины, России и США нужен новый договор, и есть процентов двадцать, что стороны на него выйдут, однако обсуждать его условия можно будет только после завершения украинского конфликта, заявил РИА Новости бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. "Контроль над вооружениями — это не только контроль над ядерными вооружениями, да, с этого все начиналось в конце 1960-х годов, и это основной элемент, но контроль над вооружениями включал в себя и химическую конвенцию, и биологическую конвенцию, и Договор об обычных вооруженных силах в Европе, и целый ряд договоров в области ядерного оружия. Сейчас мы имеем руины", - заявил Бужинский на полях Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Фактически, отметил он, "то понятие стратегической стабильности, оно уже исчезает, потому что было три таких столпа: Договор по ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны) 1972 года, из которого США вышли в 2001 году, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года, из которого американцы вышли в 2019 году, и остался только вот Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), который истекает в феврале следующего года". "То есть, через 4 месяца с небольшим договора не будет, и концепции стратегической стабильности, как таковой, я думаю, тоже не будет", - подчеркнул Бужинский. По его словам, остается химическая конвенция, которая была хорошей конвенцией, однако, в последнее время превратилась в политический инструмент и политическое оружие определенного числа западных стран. "Идеальным, с моей точки зрения, было бы просто продлить существующий договор на неопределенное время, ну или хотя бы лет на 10, но это вряд ли возможно, потому что, во-первых, это опять ратификация, а ратифицировать, даже при незначительном республиканском большинстве (проблематично - ред.), хотя демократы выступают за, но тем не менее", - указал эксперт. Поэтому, по его словам, России и США "нужен новый договор". "Но новый договор тоже проблематичен, потому что удовлетворить все "хотелки" американцев мы не можем, это и по новым видам вооружений, и по участию Китая, и по нестратегическому ядерному оружию. Теоретически все возможно, но практические вопросы крайне сложные", - отметил Бужинский. Он пояснил, что, например, нестратегическое ядерное оружие для России является региональным средством сдерживания, в то время как для США — это просто политическая связка и дополнение ядерного потенциала НАТО. Эксперт отметил, что по новым видам вооружений США сильно беспокоят российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" и подводные ядерные торпеды "Посейдон", "но для этого нужно что-то отдавать взамен, они могут отдать взамен космос, в чем мы заинтересованы, но они не очень горят желанием". В плане ПРО еще десять лет Москва добивалась от американцев, чтобы они приняли на себя какие-то обязательства, но сейчас, по мнению Бужинского, "у нас в общем-то лучшие системы ПРО, и С-400, и С-500...". Поэтому, "единственное, что беспокоит Россию, это космос, размещение оружия в космосе, но здесь американцам невыгодно, они категорически против". Отвечая на вопрос о том, каковы в целом перспективы заключения нового договора в области контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном, Бужинский подчеркнул, что "полностью исключать я бы не стал, есть процентов 20, что будет новый договор, но не скоро". "Вообще, до завершения украинского кризиса говорить о контроле над вооружениями, даже несмотря на то, если говорят, что в Анкоридже были какие-то договоренности, все они упираются опять же в украинский кризис, до его завершения. Конечно, мы против так называемой компартментализация, то есть вычленения одного вопроса из целого комплекса наших двусторонних отношений", - добавил он. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20250918/ukraina-2042760794.html

https://ria.ru/20250916/tramp-2042270053.html

https://ria.ru/20250919/tramp-2042852504.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, евгений бужинский, владимир путин, сергей рябков, нато, российский совет по международным делам, с-400 «триумф», с-500 (зенитный ракетный комплекс)