В МВД назвали число преступлений против детей в 2024 году
02:42 19.09.2025
В МВД назвали число преступлений против детей в 2024 году
В МВД назвали число преступлений против детей в 2024 году
общество
северо-кавказский федеральный округ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Свыше 95,8 тысячи преступлений, совершенных в отношении детей, было зарегистрировано в России в 2024 году, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, в 2024 году МВД РФ зарегистрировало более 95,8 тысячи преступлений, которые были совершены в отношении несовершеннолетних. При этом наибольшее число зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних зафиксировано в 2024 году в Приволжском федеральном округе - более 21 тысячи, в Центральном федеральном округе - 17,2 тысячи, а также в Сибирском федеральном округе - 16 тысяч. Меньше всего преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в 2024 году зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе - чуть больше 3 тысяч.
северо-кавказский федеральный округ
2025
общество, северо-кавказский федеральный округ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Северо-Кавказский Федеральный округ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Свыше 95,8 тысячи преступлений, совершенных в отношении детей, было зарегистрировано в России в 2024 году, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, в 2024 году МВД РФ зарегистрировало более 95,8 тысячи преступлений, которые были совершены в отношении несовершеннолетних.
При этом наибольшее число зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних зафиксировано в 2024 году в Приволжском федеральном округе - более 21 тысячи, в Центральном федеральном округе - 17,2 тысячи, а также в Сибирском федеральном округе - 16 тысяч.
Меньше всего преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в 2024 году зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе - чуть больше 3 тысяч.
Общество Северо-Кавказский Федеральный округ Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
