В РКН рассказали, сколько получат со сбора за интернет-рекламу

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор ожидает получения в госказну не менее 12-15 миллиардов рублей ежегодно со сбора за распространение рекламы в интернете, сообщил руководитель службы Андрей Липов. "С этого года введен 3%-ный сбор с распространения интернет-рекламы. По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за второй квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 миллиарда рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 миллиардов рублей ежегодно", - сказал Липов в интервью газете "Известия". "Кроме сбора за рекламу, ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра", - добавил он. "Суммарно по всем показателям мы профицитное для государства ведомство", - указал также Липов: за прошлый год доходы ведомства составили 43,2 миллиарда рублей, по итогам текущего года ожидаются 46 миллиардов.

