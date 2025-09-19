Роскомнадзор каждый день блокирует до двух миллионов звонков
РКН каждый день блокирует до двух миллионов звонков с признаками подмены номера
Cмартфон . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор каждый день блокирует до 2 миллионов звонков с признаками подмены номера, сообщил руководитель федеральной службы Андрей Липов в интервью газете "Известия".
"Система ("Антифрод" - ред.) верифицирует от 400 миллионов до 600 миллионов вызовов в день, выявляет и блокирует от 1 миллиона до 2 миллионов звонков с признаками подмены номера. К системе подключены 1108 операторов связи, что позволяет верифицировать все поступающие от них вызовы, независимо от попыток мошенников скрыть свой настоящий номер", - сказал Липов.
Глава Роскомнадзора добавил, что система работает в режиме реального времени, обеспечивая оперативный обмен информацией между операторами и незамедлительную блокировку операторами неподтвержденных вызовов. Система проверяет, действительно ли оператор связи, которому принадлежит номер звонящего, инициировал звонок.
Мошенники для обхода системы "Антифрод", начали пользоваться российскими сим-картами, звоня из роуминга, отметил Липов. Чтобы решить эту проблему, Роскомнадзор проверяет работу операторов и на основании данных системы требует от них зачищать свои базы данных от фейковых пользователей. Кроме того, операторы теперь в онлайн-режиме сообщают различным платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге.
"Для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения. При этом необходимо продумать систему исключений для добропорядочных граждан России, выезжающих на отдых или по работе за границу", - подчеркнул Липов.
