Роскомнадзор каждый день блокирует до двух миллионов звонков

03:47 19.09.2025
общество
россия
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор каждый день блокирует до 2 миллионов звонков с признаками подмены номера, сообщил руководитель федеральной службы Андрей Липов в интервью газете "Известия". "Система ("Антифрод" - ред.) верифицирует от 400 миллионов до 600 миллионов вызовов в день, выявляет и блокирует от 1 миллиона до 2 миллионов звонков с признаками подмены номера. К системе подключены 1108 операторов связи, что позволяет верифицировать все поступающие от них вызовы, независимо от попыток мошенников скрыть свой настоящий номер", - сказал Липов. Глава Роскомнадзора добавил, что система работает в режиме реального времени, обеспечивая оперативный обмен информацией между операторами и незамедлительную блокировку операторами неподтвержденных вызовов. Система проверяет, действительно ли оператор связи, которому принадлежит номер звонящего, инициировал звонок. Мошенники для обхода системы "Антифрод", начали пользоваться российскими сим-картами, звоня из роуминга, отметил Липов. Чтобы решить эту проблему, Роскомнадзор проверяет работу операторов и на основании данных системы требует от них зачищать свои базы данных от фейковых пользователей. Кроме того, операторы теперь в онлайн-режиме сообщают различным платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге. "Для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения. При этом необходимо продумать систему исключений для добропорядочных граждан России, выезжающих на отдых или по работе за границу", - подчеркнул Липов.
Cмартфон . Архивное фото
