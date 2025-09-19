Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, какие приложения обезопасят детей от киберугроз - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/roditeli-2042895135.html
В МВД рассказали, какие приложения обезопасят детей от киберугроз
В МВД рассказали, какие приложения обезопасят детей от киберугроз - РИА Новости, 19.09.2025
В МВД рассказали, какие приложения обезопасят детей от киберугроз
Родители могут установить приложения для контроля над цифровой средой ребенка, чтобы вовремя заметить угрозу и предостеречь его, сообщает управление по... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:21:00+03:00
2025-09-19T09:21:00+03:00
общество
россия
google
лаборатория касперского
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Родители могут установить приложения для контроля над цифровой средой ребенка, чтобы вовремя заметить угрозу и предостеречь его, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Дети регулярно сталкиваются с мошенничеством, фишингом, вредоносными сайтами и нежелательным контентом. Родительский контроль - мера профилактики, направленная на снижение рисков в цифровой среде. "В России доступны бесплатные и проверенные решения: Google family link, Kaspersky safe kids, Где мои дети, Детский аккаунт в Яндекс, Настройки "Локатор" и "Экранное время" на IOS. Эти инструменты блокируют опасный контент и управляют временем экрана, не нарушая конфиденциальности пользователей", - говорится в сообщении. Настройка занимает несколько минут, достаточно авторизоваться в личном кабинете провайдера или сервиса, активировать фильтры и установить временные ограничения. Защита начинает работать сразу на всех устройствах, подключённых к домашней сети. Уточняется, что приложения для родительского контроля нужны, чтобы вовремя заметить потенциальную угрозу и предостеречь ребенка, а не чтобы установить за ним тотальную слежку. "Второе точно ни к чему хорошему не приведет", - заметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250919/rossija-2042868924.html
https://ria.ru/20250916/ulovka-2042236596.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, google, лаборатория касперского, яндекс
Общество, Россия, Google, Лаборатория Касперского, Яндекс
В МВД рассказали, какие приложения обезопасят детей от киберугроз

МВД: родители могут установить приложения для контроля цифровой среды ребенка

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Родители могут установить приложения для контроля над цифровой средой ребенка, чтобы вовремя заметить угрозу и предостеречь его, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Дети регулярно сталкиваются с мошенничеством, фишингом, вредоносными сайтами и нежелательным контентом. Родительский контроль - мера профилактики, направленная на снижение рисков в цифровой среде.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В МВД назвали число преступлений против детей в 2024 году
Вчера, 02:42
России доступны бесплатные и проверенные решения: Google family link, Kaspersky safe kids, Где мои дети, Детский аккаунт в Яндекс, Настройки "Локатор" и "Экранное время" на IOS. Эти инструменты блокируют опасный контент и управляют временем экрана, не нарушая конфиденциальности пользователей", - говорится в сообщении.
Настройка занимает несколько минут, достаточно авторизоваться в личном кабинете провайдера или сервиса, активировать фильтры и установить временные ограничения. Защита начинает работать сразу на всех устройствах, подключённых к домашней сети.
Уточняется, что приложения для родительского контроля нужны, чтобы вовремя заметить потенциальную угрозу и предостеречь ребенка, а не чтобы установить за ним тотальную слежку.
"Второе точно ни к чему хорошему не приведет", - заметили в ведомстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой
16 сентября, 15:03
 
ОбществоРоссияGoogleЛаборатория КасперскогоЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала