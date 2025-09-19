https://ria.ru/20250919/roboty-2043076251.html

Путину рассказали об использовании роботов в ОПК

Путину рассказали об использовании роботов в ОПК - РИА Новости, 19.09.2025

Путину рассказали об использовании роботов в ОПК

Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" рассказали об использовании отечественных роботов в российском ОПК, передает... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:29:00+03:00

2025-09-19T19:29:00+03:00

2025-09-19T19:29:00+03:00

технологии

пермский край

владимир путин

технодинамика

мотовилихинские заводы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043071215_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_289bdbce1054e9e345424e5f8295059c.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" рассказали об использовании отечественных роботов в российском ОПК, передает корреспондент РИА Новости. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. "Программа роботизации на Верхнетуринском машиностроительном заводе. На этом заводе, когда "Технодинамика" начала заниматься, там даже забора не было. Сейчас там новые цеха и полностью оснащены, работают русские роботы. Роботы все производятся в Челябинске", - доложил Путину гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов. "Программа модернизации механиче6ских заводов "Технодинамики": первый этап предполагает, что на 16 заводах мы внедрим за один только следующий год только в этой компании 600 роботов", - добавил он.

https://ria.ru/20250703/putin-2027021030.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, пермский край, владимир путин, технодинамика, мотовилихинские заводы