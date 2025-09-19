Путину рассказали об использовании роботов в ОПК
Путину в Перми рассказали об использовании российских роботов в ОПК
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" рассказали об использовании отечественных роботов в российском ОПК, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.
"Программа роботизации на Верхнетуринском машиностроительном заводе. На этом заводе, когда "Технодинамика" начала заниматься, там даже забора не было. Сейчас там новые цеха и полностью оснащены, работают русские роботы. Роботы все производятся в Челябинске", - доложил Путину гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов.
"Программа модернизации механиче6ских заводов "Технодинамики": первый этап предполагает, что на 16 заводах мы внедрим за один только следующий год только в этой компании 600 роботов", - добавил он.
