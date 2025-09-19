Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали об использовании роботов в ОПК - РИА Новости, 19.09.2025
19:29 19.09.2025
Путину рассказали об использовании роботов в ОПК
Путину рассказали об использовании роботов в ОПК - РИА Новости, 19.09.2025
Путину рассказали об использовании роботов в ОПК
Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" рассказали об использовании отечественных роботов в российском ОПК, передает... РИА Новости, 19.09.2025
технологии
пермский край
владимир путин
технодинамика
мотовилихинские заводы
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" рассказали об использовании отечественных роботов в российском ОПК, передает корреспондент РИА Новости. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. "Программа роботизации на Верхнетуринском машиностроительном заводе. На этом заводе, когда "Технодинамика" начала заниматься, там даже забора не было. Сейчас там новые цеха и полностью оснащены, работают русские роботы. Роботы все производятся в Челябинске", - доложил Путину гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов. "Программа модернизации механиче6ских заводов "Технодинамики": первый этап предполагает, что на 16 заводах мы внедрим за один только следующий год только в этой компании 600 роботов", - добавил он.
пермский край
технологии, пермский край, владимир путин, технодинамика, мотовилихинские заводы
Технологии, Пермский край, Владимир Путин, Технодинамика, Мотовилихинские заводы
Путину рассказали об использовании роботов в ОПК

Путину в Перми рассказали об использовании российских роботов в ОПК

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" рассказали об использовании отечественных роботов в российском ОПК, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.
«
"Программа роботизации на Верхнетуринском машиностроительном заводе. На этом заводе, когда "Технодинамика" начала заниматься, там даже забора не было. Сейчас там новые цеха и полностью оснащены, работают русские роботы. Роботы все производятся в Челябинске", - доложил Путину гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов.
"Программа модернизации механиче6ских заводов "Технодинамики": первый этап предполагает, что на 16 заводах мы внедрим за один только следующий год только в этой компании 600 роботов", - добавил он.
Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле
ТехнологииПермский крайВладимир ПутинТехнодинамикаМотовилихинские заводы
 
 
