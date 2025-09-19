https://ria.ru/20250919/rf-2043038422.html
Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, заявил МИД
Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, заявил МИД - РИА Новости, 19.09.2025
Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, заявил МИД
Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, а также перезапуск мирного процесса, сообщил в пятницу МИД России. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:30:00+03:00
2025-09-19T17:30:00+03:00
2025-09-19T17:35:00+03:00
в мире
россия
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, а также перезапуск мирного процесса, сообщил в пятницу МИД России."Россия выступает за немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, беспрепятственный гуманитарный доступ, перезапуск мирного процесса на известной и общепризнанной международно-правовой основе", - сказано в заявлении на сайте министерства.
https://ria.ru/20250919/gaza-2042981947.html
россия
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сектор газа
В мире, Россия, Сектор Газа
Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, заявил МИД
МИД: Россия призывает к перезапуску мирного процесса по сектору Газа