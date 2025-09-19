Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, заявил МИД
17:30 19.09.2025
Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, заявил МИД
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, а также перезапуск мирного процесса, сообщил в пятницу МИД России."Россия выступает за немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, беспрепятственный гуманитарный доступ, перезапуск мирного процесса на известной и общепризнанной международно-правовой основе", - сказано в заявлении на сайте министерства.
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия выступает за прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, а также перезапуск мирного процесса, сообщил в пятницу МИД России.
"Россия выступает за немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, беспрепятственный гуманитарный доступ, перезапуск мирного процесса на известной и общепризнанной международно-правовой основе", - сказано в заявлении на сайте министерства.
ЦАХАЛ распорядился прекратить пропуск гумпомощи из Иордании в Газу
