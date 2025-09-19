https://ria.ru/20250919/rezervy-2043013167.html

Запасы золота в международных резервах России сократились до минимума

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запасы золота в международных резервах России в августе сократились до минимума с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости. Так, они уменьшились за последний месяц лета примерно на три тонны, составив 2326,5 тонны против 2329,65 тонны месяцем ранее. Последний раз настолько низкий уровень золотых запасов был в апреле 2023 года. Снижение золотых запасов в абсолютном выражении произошло впервые с февраля этого года - тогда они уменьшились также примерно на три тонны, до 2329,65 тонны. В денежном выражении стоимость золота на 1 сентября составила рекордные 255 миллиардов долларов, что произошло благодаря росту цен на драгметалл до рекордных уровней. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 37% с 36,5% месяцем ранее.

