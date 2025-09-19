https://ria.ru/20250919/rezervy-2043013167.html
Запасы золота в международных резервах России сократились до минимума
Запасы золота в международных резервах России сократились до минимума - РИА Новости, 19.09.2025
Запасы золота в международных резервах России сократились до минимума
Запасы золота в международных резервах России в августе сократились до минимума с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:30:00+03:00
2025-09-19T16:30:00+03:00
2025-09-19T16:30:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20749/15/207491578_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_af97423cc6a9d028fc826cd1be4b4768.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запасы золота в международных резервах России в августе сократились до минимума с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости. Так, они уменьшились за последний месяц лета примерно на три тонны, составив 2326,5 тонны против 2329,65 тонны месяцем ранее. Последний раз настолько низкий уровень золотых запасов был в апреле 2023 года. Снижение золотых запасов в абсолютном выражении произошло впервые с февраля этого года - тогда они уменьшились также примерно на три тонны, до 2329,65 тонны. В денежном выражении стоимость золота на 1 сентября составила рекордные 255 миллиардов долларов, что произошло благодаря росту цен на драгметалл до рекордных уровней. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 37% с 36,5% месяцем ранее.
https://ria.ru/20250919/obligatsii-2042944106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20749/15/207491578_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_9a140bcb98f6332b4dd21cce57964da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Запасы золота в международных резервах России сократились до минимума
Золотые резервы России в августе снизились до минимума с апреля 2023 года
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запасы золота в международных резервах России в августе сократились до минимума с апреля 2023 года, следует из данных ЦБ, которые изучило РИА Новости.
Так, они уменьшились за последний месяц лета примерно на три тонны, составив 2326,5 тонны против 2329,65 тонны месяцем ранее. Последний раз настолько низкий уровень золотых запасов был в апреле 2023 года.
Снижение золотых запасов в абсолютном выражении произошло впервые с февраля этого года - тогда они уменьшились также примерно на три тонны, до 2329,65 тонны.
В денежном выражении стоимость золота на 1 сентября составила рекордные 255 миллиардов долларов, что произошло благодаря росту цен на драгметалл до рекордных уровней. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 37% с 36,5% месяцем ранее.