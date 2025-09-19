https://ria.ru/20250919/reb-2043094641.html

В "Айдаре"* объявили сбор средств на несуществующие РЭБ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В националистическом батальоне "Айдар"* объявили сбор денег на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждая, что будут использовать их против оптоволоконных дронов, на которые РЭБ не действует, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, волонтеры 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* опубликовали пост со сбором средств на РЭБ для подразделения и прикрепили к нему фотографии дронов, против которых собираются использовать РЭБ. "Все бы ничего, но на опубликованных фото изображены оптоволоконные дроны, против которых РЭБ не действует. Это в очередной раз доказывает, что волонтерам плевать на ВСУ, их главная цель - собрать больше денег на бесполезные игрушки, большую часть которых присвоить себе", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в РФ

