Рейтинг@Mail.ru
В "Айдаре"* объявили сбор средств на несуществующие РЭБ - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 19.09.2025 (обновлено: 21:41 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/reb-2043094641.html
В "Айдаре"* объявили сбор средств на несуществующие РЭБ
В "Айдаре"* объявили сбор средств на несуществующие РЭБ - РИА Новости, 19.09.2025
В "Айдаре"* объявили сбор средств на несуществующие РЭБ
В националистическом батальоне "Айдар"* объявили сбор денег на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждая, что будут использовать их против... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T21:39:00+03:00
2025-09-19T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/37/1531663799_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9d65b839ead9e36c62af1d7ae77d3694.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В националистическом батальоне "Айдар"* объявили сбор денег на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждая, что будут использовать их против оптоволоконных дронов, на которые РЭБ не действует, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, волонтеры 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* опубликовали пост со сбором средств на РЭБ для подразделения и прикрепили к нему фотографии дронов, против которых собираются использовать РЭБ. "Все бы ничего, но на опубликованных фото изображены оптоволоконные дроны, против которых РЭБ не действует. Это в очередной раз доказывает, что волонтерам плевать на ВСУ, их главная цель - собрать больше денег на бесполезные игрушки, большую часть которых присвоить себе", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в РФ
https://ria.ru/20250919/vsu-2043006305.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/37/1531663799_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_948080c5e9783b6eaf3dfdb72482ca12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
В "Айдаре"* объявили сбор средств на несуществующие РЭБ

"Айдар" объявил сбор средств на несуществующие РЭБ против оптоволоконных дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаземный модуль помех
Наземный модуль помех - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Наземный модуль помех. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В националистическом батальоне "Айдар"* объявили сбор денег на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждая, что будут использовать их против оптоволоконных дронов, на которые РЭБ не действует, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, волонтеры 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* опубликовали пост со сбором средств на РЭБ для подразделения и прикрепили к нему фотографии дронов, против которых собираются использовать РЭБ.
"Все бы ничего, но на опубликованных фото изображены оптоволоконные дроны, против которых РЭБ не действует. Это в очередной раз доказывает, что волонтерам плевать на ВСУ, их главная цель - собрать больше денег на бесполезные игрушки, большую часть которых присвоить себе", - сказал он.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ВСУ замалчивают наступающую катастрофу, заявили в Раде
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала