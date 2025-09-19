Рейтинг@Mail.ru
Разведчик рассказал о линиях обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 19.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 19.09.2025 (обновлено: 08:41 19.09.2025)
Разведчик рассказал о линиях обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве
Разведчик рассказал о линиях обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве
ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. ВСУ имели три линии обороны в Серебрянском лесничестве, наиболее укрепленной была первая, вторая была резервной на случай прорыва, на третьей находились расчеты дронов и осуществлялся подвоз боеприпасов и провианта, рассказал корреспонденту РИА Новости разведчик с позывным "Ром". "Сейчас переходим через ЛЭП-линию. Уже начинаются конкретные позиции противника. Два месяца назад это была первая линия обороны. У них было преимущество, так как здесь открытая местность", - рассказал "Ром" РИА Новости. Он показал корреспонденту многокилометровую колючую проволоку ВСУ. Она расположена у каждого опорного пункта, чтобы его нельзя было обойти с фланга и зайти в тыл на позиции. Между собой бойцы называют ее "егозой". "Как преодолевают ее – закидывают бревнами, чтобы не терять времени. И по бревнам перебегают. Если нет возможности попасть FPV-дроном", - рассказал "Ром". С его слов, подойти к "егозе" долгое время не представлялось возможным. Вокруг были расставлены минные заграждения – против пехоты и против бронетехники. Наибольшей опасностью были расчеты дронов противника, находящиеся на третьей линии примерно в 3,5-5 километрах от передовой – они вели постоянную разведку и передавали информацию артиллеристам и ударным БПЛА. Прорыв первой линии был обеспечен хорошим взаимодействием российских подразделений, которые наступали на широком участке фронта. Наносились точные удары по всей эшелонированной обороне ВСУ, начиная от первой до третьей линии и по подходящим подкреплениям. В итоге первые позиции украинских войск были почти полностью уничтожены. "Артиллерия и наши дроны очень хорошо работали. На третьей линии у них были расчеты FPV, "мавиков". Они оттягивались назад, так как это оборудование надо настраивать. Наши войска давили и вот он, результат", - рассказал "Ром". Вторая линия обороны имела меньше минных заграждений, но также была оборудована колючей проволокой в человеческий рост. Однако прорыв ВС РФ был настолько стремителен, что удержаться на ней ВСУ не смогли. Она выглядит менее уничтоженной – уцелевших позиций там гораздо больше. "Здесь все целое. Ничего не сломано, не жженое. Большинство здесь – это не наши вещи, а противника. Он начал здесь укрепление. Но несильно он успел это сделать. По времени не ожидал, не успел – один накат бревен, это очень слабо", - рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Арчи", показывая очередную позицию на второй линии обороны. С его слов, третья линия представляла из себя небольшие блиндажей вблизи полевых дорог. Она служила местом разгрузки транспорта, перевозящего боеприпасы и провиант для ВСУ. Для машин тоже были оборудованы укрытия. Обнаружить их с воздуха в лесу было сложно. Здесь же располагались позиции дроноводов украинских войск, часть из которых либо бежала, либо была уничтожена. В минувшую среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
