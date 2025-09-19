Обвиняемый во взятке экс-мэр Красноярска активно сотрудничает со следствием
Арестованный экс-мэр Красноярска Логинов активно сотрудничает со следствием
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкс-мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы
Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов, арестованный по обвинению в получении взяток на 180 миллионов рублей, активно сотрудничает со следствием, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Логинов активно взаимодействует со следствием", - приводятся в материалах слова защиты бывшего мэра.
Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу.
Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Ранее депутаты горсовета Красноярска приняли отставку Логинова по собственному желанию.
