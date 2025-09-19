https://ria.ru/20250919/raschet-2042937596.html

Расчет "Града" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

2025-09-19T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию на красноармейском (покровском) направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию формирований украинских боевиков на красноармейском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Новости

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)