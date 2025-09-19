https://ria.ru/20250919/raschet-2042937596.html
Расчет "Града" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Града" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 19.09.2025
Расчет "Града" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию на красноармейском (покровском) направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:38:00+03:00
2025-09-19T11:38:00+03:00
2025-09-19T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983897557_0:44:3069:1770_1920x0_80_0_0_c2c387c0c9ad30109fb1363b1a0b29bf.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию на красноармейском (покровском) направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию формирований украинских боевиков на красноармейском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983897557_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_88e042829919ef1171a1005f9c82c58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Града" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Града" бойцов Центра сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении