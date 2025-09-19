Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Града" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 19.09.2025
Расчет "Града" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию на красноармейском (покровском) направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию формирований украинских боевиков на красноармейском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию на красноармейском (покровском) направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанес удар по позициям ВСУ, сорвав ротацию формирований украинских боевиков на красноармейском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
