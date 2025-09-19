https://ria.ru/20250919/rak-2043093439.html
Ученые раскрыли неочевидный механизм развития рака
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Определенные виды бактерий и грибков в слюне значительно повышают риск возникновения рака поджелудочной железы, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в JAMA Oncology."Три вида бактерий, вызывающих пародонтит, были связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы. По результатам анализа всего бактериального состава полости рта выявлено 8 видов бактерий, связанных со снижением риска, и 13 видов, повышающих его. Опасность также была связана с наличием грибков рода Candida", — говорится в исследовании.Ученые проанализировали состав слюны по образцам более чем 122 тысяч человек, участвовавших в масштабных исследованиях по выявлению и профилактике рака. В результате оказалось, что определенная группа микробов увеличивает риск развития заболевания почти в 3,5 раза."Рак поджелудочной железы — это тихий убийца, поскольку существует лишь несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот вид рака крайне опасен и сопряжен с очень высокой смертностью", — отмечают авторы работы.Ученые подчеркнули, что защититься от болезнетворных микробов можно с помощью чистки зубов и использования зубной нити.
