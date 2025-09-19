Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли неочевидный механизм развития рака - РИА Новости, 19.09.2025
21:30 19.09.2025
Ученые раскрыли неочевидный механизм развития рака
Ученые раскрыли неочевидный механизм развития рака - РИА Новости, 19.09.2025
Ученые раскрыли неочевидный механизм развития рака
Определенные виды бактерий и грибков в слюне значительно повышают риск возникновения рака поджелудочной железы, говорится в исследовании американских ученых,...
2025-09-19T21:30:00+03:00
2025-09-19T21:30:00+03:00
в мире
рак
сша
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Определенные виды бактерий и грибков в слюне значительно повышают риск возникновения рака поджелудочной железы, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в JAMA Oncology."Три вида бактерий, вызывающих пародонтит, были связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы. По результатам анализа всего бактериального состава полости рта выявлено 8 видов бактерий, связанных со снижением риска, и 13 видов, повышающих его. Опасность также была связана с наличием грибков рода Candida", — говорится в исследовании.Ученые проанализировали состав слюны по образцам более чем 122 тысяч человек, участвовавших в масштабных исследованиях по выявлению и профилактике рака. В результате оказалось, что определенная группа микробов увеличивает риск развития заболевания почти в 3,5 раза."Рак поджелудочной железы — это тихий убийца, поскольку существует лишь несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот вид рака крайне опасен и сопряжен с очень высокой смертностью", — отмечают авторы работы.Ученые подчеркнули, что защититься от болезнетворных микробов можно с помощью чистки зубов и использования зубной нити.
в мире, рак, сша
В мире, Рак, США
Ученые раскрыли неочевидный механизм развития рака

JAMA Oncology: микробы полости рта способны вызвать рак поджелудочной железы

CC BY 4.0 / Scientific Animations / 3D medical animation still showing aphthous stomatitis, also called canker sore (cropped)Стоматит
Стоматит. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Определенные виды бактерий и грибков в слюне значительно повышают риск возникновения рака поджелудочной железы, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в JAMA Oncology.
"Три вида бактерий, вызывающих пародонтит, были связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы. По результатам анализа всего бактериального состава полости рта выявлено 8 видов бактерий, связанных со снижением риска, и 13 видов, повышающих его. Опасность также была связана с наличием грибков рода Candida", — говорится в исследовании.
Ученые проанализировали состав слюны по образцам более чем 122 тысяч человек, участвовавших в масштабных исследованиях по выявлению и профилактике рака. В результате оказалось, что определенная группа микробов увеличивает риск развития заболевания почти в 3,5 раза.
"Рак поджелудочной железы — это тихий убийца, поскольку существует лишь несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот вид рака крайне опасен и сопряжен с очень высокой смертностью", — отмечают авторы работы.
Ученые подчеркнули, что защититься от болезнетворных микробов можно с помощью чистки зубов и использования зубной нити.
