Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 19.09.2025 (обновлено: 09:23 19.09.2025)
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 19.09.2025
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
республика крым
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили над Крымом четыре БПЛА ВСУ

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
