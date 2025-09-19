https://ria.ru/20250919/pvo-2042884128.html
Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
