Путин предложил Махонину обсудить развитие Пермского края
2025-09-19T20:45:00+03:00
пермский край
россия
владимир путин
дмитрий махонин
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным предложил обсудить основные направления развития региона. Президент в День оружейника прилетел в Пермский край с рабочей поездкой. "Поговорим по основным направлениям развития края. Вот Вы здесь в презентации так и написали: "Опорный край державы". В этом есть большой смысл. Потом обсудим документы, которые Вы наверняка по этим основным направлениям развития подготовили", - сказал глава государства. В свою очередь, Махонин сообщил, что хотел доложить об основных вопросах развития региона и прежде всего о поддержке участников СВО, их семей, развитии оборонно-промышленного комплекса. "Я так понимаю, вопросы социального характера, здравоохранения, образования, инфраструктуры", - отметил Путин.
