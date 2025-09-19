https://ria.ru/20250919/putin-2043087467.html

Путин предложил Махонину обсудить развитие Пермского края

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным предложил обсудить основные направления развития региона. РИА Новости, 19.09.2025

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным предложил обсудить основные направления развития региона. Президент в День оружейника прилетел в Пермский край с рабочей поездкой. "Поговорим по основным направлениям развития края. Вот Вы здесь в презентации так и написали: "Опорный край державы". В этом есть большой смысл. Потом обсудим документы, которые Вы наверняка по этим основным направлениям развития подготовили", - сказал глава государства. В свою очередь, Махонин сообщил, что хотел доложить об основных вопросах развития региона и прежде всего о поддержке участников СВО, их семей, развитии оборонно-промышленного комплекса. "Я так понимаю, вопросы социального характера, здравоохранения, образования, инфраструктуры", - отметил Путин.

