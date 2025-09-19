Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Махонину обсудить развитие Пермского края
20:45 19.09.2025 (обновлено: 20:51 19.09.2025)
Путин предложил Махонину обсудить развитие Пермского края
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным предложил обсудить основные направления развития региона. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным предложил обсудить основные направления развития региона. Президент в День оружейника прилетел в Пермский край с рабочей поездкой. "Поговорим по основным направлениям развития края. Вот Вы здесь в презентации так и написали: "Опорный край державы". В этом есть большой смысл. Потом обсудим документы, которые Вы наверняка по этим основным направлениям развития подготовили", - сказал глава государства. В свою очередь, Махонин сообщил, что хотел доложить об основных вопросах развития региона и прежде всего о поддержке участников СВО, их семей, развитии оборонно-промышленного комплекса. "Я так понимаю, вопросы социального характера, здравоохранения, образования, инфраструктуры", - отметил Путин.
политика, пермский край, россия, владимир путин, дмитрий махонин
Политика, Пермский край, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Махонин
Президент России Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным предложил обсудить основные направления развития региона.
Президент в День оружейника прилетел в Пермский край с рабочей поездкой.
"Поговорим по основным направлениям развития края. Вот Вы здесь в презентации так и написали: "Опорный край державы". В этом есть большой смысл. Потом обсудим документы, которые Вы наверняка по этим основным направлениям развития подготовили", - сказал глава государства.
В свою очередь, Махонин сообщил, что хотел доложить об основных вопросах развития региона и прежде всего о поддержке участников СВО, их семей, развитии оборонно-промышленного комплекса.
"Я так понимаю, вопросы социального характера, здравоохранения, образования, инфраструктуры", - отметил Путин.
