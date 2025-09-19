https://ria.ru/20250919/putin-2043083109.html
Путин встретился с губернатором Пермского края
Путин встретился с губернатором Пермского края
Путин встретился с губернатором Пермского края
19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным во время визита в регион, передает корреспондент РИА Новости.Президент в День оружейника прилетел в Пермский край с рабочей поездкой.Предыдущая рабочая встреча Путина с главой края состоялась в марте этого года, президент принял Махонина в Кремле.Тогда они обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, в том числе вопросы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства.
Путин встретился с губернатором Пермского края
