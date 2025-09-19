Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Силуанова за поддержку российских предприятий - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 19.09.2025 (обновлено: 23:09 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/putin-2043080460.html
Путин поблагодарил Силуанова за поддержку российских предприятий
Путин поблагодарил Силуанова за поддержку российских предприятий - РИА Новости, 19.09.2025
Путин поблагодарил Силуанова за поддержку российских предприятий
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра финансов РФ Антона Силуанова за помощь предприятиям, в том числе в сфере авиационной промышленности. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:55:00+03:00
2025-09-19T23:09:00+03:00
россия
пермский край
владимир путин
антон силуанов
мотовилихинские заводы
объединенная двигателестроительная корпорация
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043081909_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ff1feda12246a00e87d28cc3f7b4d2a.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил министра финансов РФ Антона Силуанова за помощь предприятиям, в том числе в сфере авиационной промышленности. Президент в День оружейника прилетел в Пермский край. Глава государства приехал на "Мотовилихинские заводы", где осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники. На выставке генеральный директор "ОДК-Пермские моторы" Александр Грачев рассказал президенту о производстве двигателей для авиации, а также о приобретении оборудования при помощи государственного субсидирования. "Спасибо, что выделили (средства - ред.), потому что в отрасли таких денег, я не помню, такого не было", - сказал Грачев. В свою очередь, Путин повернулся к Силуанову с улыбкой. "Спасибо Вам большое", - сказал российский лидер. При этом Путин пожал министру руку. "Скромно стоит там", - пошутил президент.
https://ria.ru/20250919/putin-2043076969.html
https://ria.ru/20250919/roboty-2043076251.html
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин благодарит Силуанова за помощь предприятиям, в том числе в сфере авиационной промышленности
Путин поблагодарил министра финансов Антона Силуанова за помощь предприятиям, в том числе в сфере авиационной промышленности
2025-09-19T19:55
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043081909_269:0:1709:1080_1920x0_80_0_0_27f0add80c9417bf6e9b53c5bbc49431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пермский край, владимир путин, антон силуанов, мотовилихинские заводы, объединенная двигателестроительная корпорация, политика
Россия, Пермский край, Владимир Путин, Антон Силуанов, Мотовилихинские заводы, Объединенная двигателестроительная корпорация, Политика
Путин поблагодарил Силуанова за поддержку российских предприятий

Путин поблагодарил Силуанова за помощь предприятиям авиационной промышленности

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил министра финансов РФ Антона Силуанова за помощь предприятиям, в том числе в сфере авиационной промышленности.
Президент в День оружейника прилетел в Пермский край. Глава государства приехал на "Мотовилихинские заводы", где осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники. На выставке генеральный директор "ОДК-Пермские моторы" Александр Грачев рассказал президенту о производстве двигателей для авиации, а также о приобретении оборудования при помощи государственного субсидирования.
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО
Вчера, 19:31
"Спасибо, что выделили (средства - ред.), потому что в отрасли таких денег, я не помню, такого не было", - сказал Грачев.
В свою очередь, Путин повернулся к Силуанову с улыбкой.
"Спасибо Вам большое", - сказал российский лидер.
При этом Путин пожал министру руку.
"Скромно стоит там", - пошутил президент.
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путину рассказали об использовании роботов в ОПК
Вчера, 19:29
 
РоссияПермский крайВладимир ПутинАнтон СилуановМотовилихинские заводыОбъединенная двигателестроительная корпорацияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала