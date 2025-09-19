Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о планах построить крупный стан для производства артиллерии - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/putin-2043080305.html
Путину доложили о планах построить крупный стан для производства артиллерии
Путину доложили о планах построить крупный стан для производства артиллерии - РИА Новости, 19.09.2025
Путину доложили о планах построить крупный стан для производства артиллерии
Президенту России Владимиру Путину рассказали о планах построить в России самой большой в мире стан, что производить артиллерийские стволы повышенного качества, РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:54:00+03:00
2025-09-19T19:54:00+03:00
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043053087_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_68d7cbd9e5901d871d8f43e6b1464d44.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о планах построить в России самой большой в мире стан, что производить артиллерийские стволы повышенного качества, передает корреспондент РИА Новости. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. "Мы хотим построить самый большой в мире стан, чтобы по технологии, по такой же, как делают ракеты, делать артиллерийские стволы. Мы рассчитываем, что это позволит на четверть улучшить свойства изделия", - доложил Путину гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов.
https://ria.ru/20250919/putin-2043038249.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043053087_498:0:3227:2047_1920x0_80_0_0_f9a0b1a4e6a864ca422ac9bc83ddacb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы, безопасность
Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы, Безопасность
Путину доложили о планах построить крупный стан для производства артиллерии

Путину доложили о планах построить крупнейший стан для производства артиллерии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о планах построить в России самой большой в мире стан, что производить артиллерийские стволы повышенного качества, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.
«
"Мы хотим построить самый большой в мире стан, чтобы по технологии, по такой же, как делают ракеты, делать артиллерийские стволы. Мы рассчитываем, что это позволит на четверть улучшить свойства изделия", - доложил Путину гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК
Вчера, 17:30
 
Пермский крайВладимир ПутинМотовилихинские заводыБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала