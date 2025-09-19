https://ria.ru/20250919/putin-2043080305.html
Путину доложили о планах построить крупный стан для производства артиллерии
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о планах построить в России самой большой в мире стан, что производить артиллерийские стволы повышенного качества, передает корреспондент РИА Новости. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. "Мы хотим построить самый большой в мире стан, чтобы по технологии, по такой же, как делают ракеты, делать артиллерийские стволы. Мы рассчитываем, что это позволит на четверть улучшить свойства изделия", - доложил Путину гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг на одном из стендов.
