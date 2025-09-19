https://ria.ru/20250919/putin-2043080155.html
Путин отметил вклад "народного ОПК" в создание оружия
Путин отметил вклад "народного ОПК" в создание оружия - РИА Новости, 19.09.2025
Путин отметил вклад "народного ОПК" в создание оружия
Президент России Владимир Путин отметил вклад "народного ОПК" в процесс создания и совершенствования российского оружия. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад "народного ОПК" в процесс создания и совершенствования российского оружия. "Особо отмечу, что в создании и совершенствовании вооружения и техники наряду с оборонными предприятиями участвует так называемый народный ОПК, то есть это малые и средние предприятия, малый и средний бизнес, высокотехнологичные компании", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.
Путин отметил вклад "народного ОПК" в создание оружия
