Путин отметил вклад "народного ОПК" в создание оружия - РИА Новости, 19.09.2025
19:54 19.09.2025
Путин отметил вклад "народного ОПК" в создание оружия
Президент России Владимир Путин отметил вклад "народного ОПК" в процесс создания и совершенствования российского оружия. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад "народного ОПК" в процесс создания и совершенствования российского оружия. "Особо отмечу, что в создании и совершенствовании вооружения и техники наряду с оборонными предприятиями участвует так называемый народный ОПК, то есть это малые и средние предприятия, малый и средний бизнес, высокотехнологичные компании", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.
безопасность, россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы
Безопасность, Россия, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы
Путин отметил вклад народного ОПК в создание и совершенствование оружия

ПЕРМЬА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад "народного ОПК" в процесс создания и совершенствования российского оружия.
"Особо отмечу, что в создании и совершенствовании вооружения и техники наряду с оборонными предприятиями участвует так называемый народный ОПК, то есть это малые и средние предприятия, малый и средний бизнес, высокотехнологичные компании", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы". Президенту во время посещения предприятия показали выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.
Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК
