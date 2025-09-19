https://ria.ru/20250919/putin-2043076969.html

Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО

Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО - РИА Новости, 19.09.2025

Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО

Президенту России Владимиру Путину на "Мотовилихинских заводах" показали военную технику, привезенную из зоны СВО. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:31:00+03:00

2025-09-19T19:31:00+03:00

2025-09-19T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

пермский край

владимир путин

мотовилихинские заводы

тос-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043071215_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_289bdbce1054e9e345424e5f8295059c.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на "Мотовилихинских заводах" показали военную технику, привезенную из зоны СВО. В частности, главе государства представили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". На передней решетке боевой машины видны следы от пуль. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

https://ria.ru/20250919/putin-2043065016.html

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы, тос-2