Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО
Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО - РИА Новости, 19.09.2025
Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО
Президенту России Владимиру Путину на "Мотовилихинских заводах" показали военную технику, привезенную из зоны СВО. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на "Мотовилихинских заводах" показали военную технику, привезенную из зоны СВО. В частности, главе государства представили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". На передней решетке боевой машины видны следы от пуль. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО
Путину на «Мотовилихинских заводах» показали военную технику из зоны СВО