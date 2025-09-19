Рейтинг@Mail.ru
Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 19.09.2025
Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО
Путину показали военную технику, привезенную из зоны СВО
Президенту России Владимиру Путину на "Мотовилихинских заводах" показали военную технику, привезенную из зоны СВО. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
тос-2
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на "Мотовилихинских заводах" показали военную технику, привезенную из зоны СВО. В частности, главе государства представили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". На передней решетке боевой машины видны следы от пуль. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
россия
пермский край
безопасность, россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы, тос-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы, ТОС-2
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на "Мотовилихинских заводах" показали военную технику, привезенную из зоны СВО.
В частности, главе государства представили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". На передней решетке боевой машины видны следы от пуль.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Путин рассказал об улучшении характеристик российских вооружений
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПермский крайВладимир ПутинМотовилихинские заводыТОС-2
 
 
