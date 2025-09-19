https://ria.ru/20250919/putin-2043069756.html

Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК

Молодые специалисты, которые сегодня работают в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК), берегут и преумножают традиции своих предшественников, сообщил РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Молодые специалисты, которые сегодня работают в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК), берегут и преумножают традиции своих предшественников, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу в Перми провел заседание военно-промышленной комиссии. В ходе выступления президент отметил достижения конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере ОПК. "Важно, что молодые специалисты, которые сегодня работают в ОПК, на деле доказывают, что они берегут и преумножают традиции своих предшественников", - отметил Путин.

