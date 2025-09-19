Рейтинг@Mail.ru
19.09.2025
Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК
19:00 19.09.2025
Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК
Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК - РИА Новости, 19.09.2025
Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК
Молодые специалисты, которые сегодня работают в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК), берегут и преумножают традиции своих предшественников, сообщил РИА Новости, 19.09.2025
общество
россия
пермь
владимир путин
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Молодые специалисты, которые сегодня работают в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК), берегут и преумножают традиции своих предшественников, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу в Перми провел заседание военно-промышленной комиссии. В ходе выступления президент отметил достижения конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере ОПК. "Важно, что молодые специалисты, которые сегодня работают в ОПК, на деле доказывают, что они берегут и преумножают традиции своих предшественников", - отметил Путин.
россия
пермь
общество, россия, пермь, владимир путин
Общество, Россия, Пермь, Владимир Путин
Путин отметил роль молодых специалистов в ОПК

Путин: молодые специалисты в ОПК берегут и преумножают традиции предшественников

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Молодые специалисты, которые сегодня работают в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК), берегут и преумножают традиции своих предшественников, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу в Перми провел заседание военно-промышленной комиссии. В ходе выступления президент отметил достижения конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере ОПК.
"Важно, что молодые специалисты, которые сегодня работают в ОПК, на деле доказывают, что они берегут и преумножают традиции своих предшественников", - отметил Путин.
Путин рассказал, без чего невозможно развитие вооруженных сил
Общество Россия Пермь Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала