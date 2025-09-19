Новые генконструкторы в ОПК выполнят поставленные задачи, уверен Путин
Президент России Владимир Путин поздравил работников ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми с Днем оружейника
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что новые генконструкторы и руководители приоритетных технологических направлений в ОПК выполнят все стоящие перед ними задачи с хорошим результатом и качеством.
"Сегодня мы утвердим кандидатов, как я уже сказал, на наделение полномочиями генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений по созданию вооружения и военной техники. Это специалисты с богатым профессиональным и управленческим опытом. Уверен, что все стоящие перед ними задачи будут реализовываться своевременно и с хорошим результатом и качеством", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.