Новые генконструкторы в ОПК выполнят поставленные задачи, уверен Путин

Новые генконструкторы в ОПК выполнят поставленные задачи, уверен Путин - РИА Новости, 19.09.2025

Новые генконструкторы в ОПК выполнят поставленные задачи, уверен Путин

19.09.2025

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что новые генконструкторы и руководители приоритетных технологических направлений в ОПК выполнят все стоящие перед ними задачи с хорошим результатом и качеством. "Сегодня мы утвердим кандидатов, как я уже сказал, на наделение полномочиями генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений по созданию вооружения и военной техники. Это специалисты с богатым профессиональным и управленческим опытом. Уверен, что все стоящие перед ними задачи будут реализовываться своевременно и с хорошим результатом и качеством", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

