На заседании ВПК обсудят назначение генконструкторов вооружений
На заседании ВПК обсудят назначение генконструкторов вооружений - РИА Новости, 19.09.2025
На заседании ВПК обсудят назначение генконструкторов вооружений
Назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений будет обсуждаться на заседании военно-промышленной комиссии, заявил... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:49:00+03:00
2025-09-19T18:49:00+03:00
2025-09-19T18:53:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
мотовилихинские заводы
пермский край
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений будет обсуждаться на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин."И у нас несколько вопросов. Первый - это назначение генеральных конструкторов по созданию вооружения, военной и специальной техники и руководителей приоритетных технологических направлений", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
россия
пермский край
2025
