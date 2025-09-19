https://ria.ru/20250919/putin-2043067505.html

На заседании ВПК обсудят назначение генконструкторов вооружений

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений будет обсуждаться на заседании военно-промышленной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин."И у нас несколько вопросов. Первый - это назначение генеральных конструкторов по созданию вооружения, военной и специальной техники и руководителей приоритетных технологических направлений", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

