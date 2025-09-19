https://ria.ru/20250919/putin-2043066951.html
Путин рассказал о роли российских вооружений в укреплении безопасности
Путин рассказал о роли российских вооружений в укреплении безопасности - РИА Новости, 19.09.2025
Путин рассказал о роли российских вооружений в укреплении безопасности
Российские вооружения укрепляют безопасность страны и содействуют сохранению баланса сил в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Российские вооружения укрепляют безопасность страны и содействуют сохранению баланса сил в мире, заявил президент России Владимир Путин."Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса… Содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Путин рассказал о роли российских вооружений в укреплении безопасности
Путин: ВС России укрепляют безопасность страны и сохраняют баланс сил в мире