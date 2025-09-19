https://ria.ru/20250919/putin-2043066951.html

Путин рассказал о роли российских вооружений в укреплении безопасности

Путин рассказал о роли российских вооружений в укреплении безопасности - РИА Новости, 19.09.2025

Путин рассказал о роли российских вооружений в укреплении безопасности

Российские вооружения укрепляют безопасность страны и содействуют сохранению баланса сил в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:48:00+03:00

2025-09-19T18:48:00+03:00

2025-09-19T18:57:00+03:00

россия

безопасность

пермский край

владимир путин

мотовилихинские заводы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043066791_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_c0d6deb658df06bd9ff190d107581693.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Российские вооружения укрепляют безопасность страны и содействуют сохранению баланса сил в мире, заявил президент России Владимир Путин."Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, управленцев, рабочих, которые трудятся в сфере оборонно-промышленного комплекса… Содействуют укреплению обороноспособности и безопасности Родины, сохранению баланса сил в мире", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

https://ria.ru/20250919/putin-2043065787.html

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы