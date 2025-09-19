https://ria.ru/20250919/putin-2043065982.html

Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке

Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке - РИА Новости, 19.09.2025

Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке

Об "оборонке" вспоминают, как и о врачах - в тяжелые времена, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:46:00+03:00

2025-09-19T18:46:00+03:00

2025-09-19T18:46:00+03:00

россия

пермь

пермский край

владимир путин

мотовилихинские заводы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043053087_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_68d7cbd9e5901d871d8f43e6b1464d44.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Об "оборонке" вспоминают, как и о врачах - в тяжелые времена, сказал президент России Владимир Путин. "Мы об оборонке вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем. Об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: "А где наша оборонка, которой мы все время гордились?". И гордились не напрасно", - сказал Путин ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

https://ria.ru/20250919/putin-2043064212.html

россия

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пермь, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы