Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/putin-2043065982.html
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке - РИА Новости, 19.09.2025
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке
Об "оборонке" вспоминают, как и о врачах - в тяжелые времена, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:46:00+03:00
2025-09-19T18:46:00+03:00
россия
пермь
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043053087_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_68d7cbd9e5901d871d8f43e6b1464d44.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Об "оборонке" вспоминают, как и о врачах - в тяжелые времена, сказал президент России Владимир Путин. "Мы об оборонке вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем. Об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: "А где наша оборонка, которой мы все время гордились?". И гордились не напрасно", - сказал Путин ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
https://ria.ru/20250919/putin-2043064212.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043053087_498:0:3227:2047_1920x0_80_0_0_f9a0b1a4e6a864ca422ac9bc83ddacb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пермь, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы
Россия, Пермь, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке

Путин: об оборонке вспоминают в тяжелые времена, как и о врачах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Владимир Путин во время осмотра территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Об "оборонке" вспоминают, как и о врачах - в тяжелые времена, сказал президент России Владимир Путин.
"Мы об оборонке вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем. Об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: "А где наша оборонка, которой мы все время гордились?". И гордились не напрасно", - сказал Путин ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Россия гордится достижениями сотрудников ОПК, заявил Путин
Вчера, 18:39
 
РоссияПермьПермский крайВладимир ПутинМотовилихинские заводы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала