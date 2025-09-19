https://ria.ru/20250919/putin-2043065982.html
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке - РИА Новости, 19.09.2025
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке
Об "оборонке" вспоминают, как и о врачах - в тяжелые времена, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Об "оборонке" вспоминают, как и о врачах - в тяжелые времена, сказал президент России Владимир Путин. "Мы об оборонке вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем. Об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: "А где наша оборонка, которой мы все время гордились?". И гордились не напрасно", - сказал Путин ходе общения с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми. Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
