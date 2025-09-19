https://ria.ru/20250919/putin-2043065787.html

Путин призвал выпускать на объектах ОПК продукцию гражданского назначения

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Россия должна четко планировать выпуск на предприятиях ОПК продукции гражданского и двойного назначения, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

россия, экономика, владимир путин