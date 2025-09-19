https://ria.ru/20250919/putin-2043065016.html

Путин рассказал об улучшении характеристик российских вооружений

владимир путин

безопасность

россия

пермский край

мотовилихинские заводы

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения, сообщил президент России Владимир Путин."За последние годы кратко увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

россия

пермский край

2025

