https://ria.ru/20250919/putin-2043065016.html
Путин рассказал об улучшении характеристик российских вооружений
Путин рассказал об улучшении характеристик российских вооружений - РИА Новости, 19.09.2025
Путин рассказал об улучшении характеристик российских вооружений
Характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:41:00+03:00
2025-09-19T18:41:00+03:00
2025-09-19T18:52:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
пермский край
мотовилихинские заводы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043051410_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_8b888699923955d9498cf79edbe251b0.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения, сообщил президент России Владимир Путин."За последние годы кратко увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
https://ria.ru/20250919/vklad-2043065406.html
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043051410_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_a96ec5d57d3ff2667071e3a9541c1d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, пермский край, мотовилихинские заводы
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Пермский край, Мотовилихинские заводы
Путин рассказал об улучшении характеристик российских вооружений
Путин: характеристики российских вооружений улучшены с опытом боевого применения