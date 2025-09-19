https://ria.ru/20250919/putin-2043064928.html
Путин: в период СВО производственные мощности ОПК максимально загружены
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. В период СВО производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России загружены по максимуму, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы еще раз повторить, что сейчас - в период проведения специальной военной операции - производственные мощности ОПК загружены по максимуму", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
