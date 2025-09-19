https://ria.ru/20250919/putin-2043064928.html

Путин: в период СВО производственные мощности ОПК максимально загружены

Путин: в период СВО производственные мощности ОПК максимально загружены - РИА Новости, 19.09.2025

Путин: в период СВО производственные мощности ОПК максимально загружены

В период СВО производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России загружены по максимуму, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:41:00+03:00

2025-09-19T18:41:00+03:00

2025-09-19T18:46:00+03:00

владимир путин

россия

пермский край

экономика

мотовилихинские заводы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043045962_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_50969e31d122e3dca9b690282a985284.jpg

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. В период СВО производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России загружены по максимуму, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы еще раз повторить, что сейчас - в период проведения специальной военной операции - производственные мощности ОПК загружены по максимуму", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".

https://ria.ru/20250919/putin-2043065982.html

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, пермский край, экономика, мотовилихинские заводы